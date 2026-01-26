Live TV

Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil”

Data publicării:
Mihailo Fedorov
Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării. Foto: Profimedia
Din articol
Pasul următor

Noul obiectiv al Ministerului Apărării este de a provoca lunar până la 50.000 de victime armatei Kremlinului – fără a lua în calcul răniții. Declarația îi aparține lui Mihailo Fedorov, numit recent în funcția de ministru al Apărării.

Vorbind în cadrul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a spus că forțele de apărare ucrainene au eliminat aproximativ 35.000 de soldați ruși luna trecută, toate pierderile fiind confirmate de dovezi video, scrie Kyiv Post.

„Obiectivul strategic este de a ucide 50.000 de ruși pe lună. Dacă atingem această cifră, vom vedea ce se va întâmpla cu inamicul”, a declarat Fedorov, citat de RBC-Ucraina.

Potrivit lui Fedorov, Rusia tratează forța de luptă ca pe un element dispensabil, dar deja apar semne că se luptă să-și refacă pierderile.

Fedorov a spus că Ministerul Apărării dispune de date detaliate și verificate privind pierderile rusești datorită armatei sale de drone.

Ministrul a spus că acest lucru oferă Ucrainei o imagine clară asupra unităților și armelor cele mai eficiente, asupra gravității pagubelor provocate și asupra pierderilor zilnice ale Kremlinului.

„Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri”, a adăugat Fedorov. „Dar războiul nu înseamnă doar operațiuni de luptă. Înseamnă și management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.”

Pasul următor

Ca următor pas, Ministerul Apărării intenționează să lanseze un proiect de control al misiunilor care va permite urmărirea în timp real a tipurilor de drone, a rutelor de zbor, a locațiilor de lansare și a eficacității misiunilor.

Fedorov a spus că lucrările la proiectul de urmărire metrică sunt în curs de desfășurare de aproape doi ani. Odată implementat complet pentru drone, sistemul va fi extins la artilerie, a adăugat el.

Ministerul va începe, de asemenea, să compileze statistici complete privind echipajele de drone, inclusiv comandanții de unități, evaluările lunare ale performanței și indicatorii de eficiență ai unităților.

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare (R&D) la scară largă și în timp real în domenii precum interceptorii de drone. El a spus că 40.000 de drone interceptoare sunt așteptate să fie livrate armatei în această lună.

Ucraina lucrează, de asemenea, la reducerea dependenței sale de dronele fabricate în China. Potrivit lui Fedorov, sunt în curs de testare dronele ucrainene similare cu dronele Mavic, dotate cu aceeași cameră, dar cu o autonomie de zbor mai mare.

O altă prioritate, a spus el, este vizarea directă a operatorilor de drone ruși. Se formează unități specializate pentru a-i vâna pe câmpul de luptă.

„O astfel de experiență există deja. Acum trebuie extinsă”, a spus Fedorov.

El a anunțat, de asemenea, dezvoltarea unor unități de asalt cu drone, cu noi structuri de personal și doctrine operaționale. Potrivit lui Fedorov, unitatea Code 9.2 a desfășurat recent o operațiune unică în Kupiansk, regiunea Harkov, demonstrând eficacitatea noii abordări.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi despre ele mai târziu”, a spus ministrul.

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelensky a stabilit o sarcină clară: să facă costul războiului pentru Rusia atât de mare încât să nu îl poată susține.

Aceasta include oprirea forțelor ruse atât în aer, cât și la sol, intensificarea atacurilor asimetrice și cibernetice și exercitarea de presiuni asupra economiei Rusiei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Președintele Nicușor Dan.
5
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aligned Data Centers-Deal
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
Graniță Ucraina
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al poporului ucrainean” de către Kiev
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon al XIV-lea cere intensificarea eforturilor pentru pace, pe fondul atacurilor din Ucraina
Sistem Patriot Ucraina
Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei
Recomandările redacţiei
radu miruta
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de...
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Un veteran de război din Gorj a împlinit 104 ani. Povestea românului chinuit ani de zile de ruși, în lagăr: „Am trecut prin multe”
Cea mai scumpă „amendă de parcare” din lume: Un avion rus Antonov An-124 e blocat de patru ani pe pista Aeroportului Pearson, Toronto
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Cum a preluat primăria lui Negoiță una dintre cele mai cunoscute piețe din Capitală. Contractele de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să reducă vârsta standard de pensionare cu 20 ani pentru un pensionar. Ce a muncit?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat