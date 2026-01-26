Drone, IA, război asimetric. Care este planul lui Mihailo Fedorov, noul ministru ucrainean al Apărării: „Faceți războiul insuportabil”

Noul obiectiv al Ministerului Apărării este de a provoca lunar până la 50.000 de victime armatei Kremlinului – fără a lua în calcul răniții. Declarația îi aparține lui Mihailo Fedorov, numit recent în funcția de ministru al Apărării.

Vorbind în cadrul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a spus că forțele de apărare ucrainene au eliminat aproximativ 35.000 de soldați ruși luna trecută, toate pierderile fiind confirmate de dovezi video, scrie Kyiv Post.

„Obiectivul strategic este de a ucide 50.000 de ruși pe lună. Dacă atingem această cifră, vom vedea ce se va întâmpla cu inamicul”, a declarat Fedorov, citat de RBC-Ucraina.

Potrivit lui Fedorov, Rusia tratează forța de luptă ca pe un element dispensabil, dar deja apar semne că se luptă să-și refacă pierderile.

Fedorov a spus că Ministerul Apărării dispune de date detaliate și verificate privind pierderile rusești datorită armatei sale de drone.

Ministrul a spus că acest lucru oferă Ucrainei o imagine clară asupra unităților și armelor cele mai eficiente, asupra gravității pagubelor provocate și asupra pierderilor zilnice ale Kremlinului.

„Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri”, a adăugat Fedorov. „Dar războiul nu înseamnă doar operațiuni de luptă. Înseamnă și management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.”

Pasul următor

Ca următor pas, Ministerul Apărării intenționează să lanseze un proiect de control al misiunilor care va permite urmărirea în timp real a tipurilor de drone, a rutelor de zbor, a locațiilor de lansare și a eficacității misiunilor.

Fedorov a spus că lucrările la proiectul de urmărire metrică sunt în curs de desfășurare de aproape doi ani. Odată implementat complet pentru drone, sistemul va fi extins la artilerie, a adăugat el.

Ministerul va începe, de asemenea, să compileze statistici complete privind echipajele de drone, inclusiv comandanții de unități, evaluările lunare ale performanței și indicatorii de eficiență ai unităților.

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare (R&D) la scară largă și în timp real în domenii precum interceptorii de drone. El a spus că 40.000 de drone interceptoare sunt așteptate să fie livrate armatei în această lună.

Ucraina lucrează, de asemenea, la reducerea dependenței sale de dronele fabricate în China. Potrivit lui Fedorov, sunt în curs de testare dronele ucrainene similare cu dronele Mavic, dotate cu aceeași cameră, dar cu o autonomie de zbor mai mare.

O altă prioritate, a spus el, este vizarea directă a operatorilor de drone ruși. Se formează unități specializate pentru a-i vâna pe câmpul de luptă.

„O astfel de experiență există deja. Acum trebuie extinsă”, a spus Fedorov.

El a anunțat, de asemenea, dezvoltarea unor unități de asalt cu drone, cu noi structuri de personal și doctrine operaționale. Potrivit lui Fedorov, unitatea Code 9.2 a desfășurat recent o operațiune unică în Kupiansk, regiunea Harkov, demonstrând eficacitatea noii abordări.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi despre ele mai târziu”, a spus ministrul.

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelensky a stabilit o sarcină clară: să facă costul războiului pentru Rusia atât de mare încât să nu îl poată susține.

Aceasta include oprirea forțelor ruse atât în aer, cât și la sol, intensificarea atacurilor asimetrice și cibernetice și exercitarea de presiuni asupra economiei Rusiei.

