Drone neidentificate, observate în apropierea mai multor aeroporturi din Danemarca

Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliţia, scrie AFP.

Dronele au fost reperate în apropierea aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest) şi Sonderborg (sud) şi a bazei aeriene din Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi zona.

Luni, drone de origine necunoscută au survolat deja aeroportul din Copenhaga, precum şi cel din Oslo, în Norvegia, blocând traficul aerian timp de câteva ore, notează News.ro.

Danemarca a declarat marţi că incidentul de la aeroportul din Copenhaga a fost cel mai grav atac asupra infrastructurii sale critice şi l-a legat de o serie de incursiuni suspectate ale dronelor ruseşti şi de alte perturbări în întreaga Europă.

Poliţia din Jutlandul de Nord a declarat reporterilor că „mai multe drone” au fost observate în apropierea aeroportului Aalborg şi că acestea zburau cu luminile aprinse.

Dronele au fost observate pentru prima dată miercuri, la ora locală 21:44, potrivit poliţiei, şi se aflau încă în spaţiul aerian la momentul conferinţei de presă de joi, la ora 00:05.

Poliţia din Jutlandul de Nord a declarat că nu poate specifica tipul dronelor sau dacă acestea erau aceleaşi cu cele care au zburat luni deasupra aeroportului din Copenhaga.

„Este prea devreme pentru a spune care este scopul dronelor şi cine se află în spatele acestei acţiuni”, a declarat un oficial al poliţiei.

Autorităţile norvegiene şi daneze sunt în legătură ]n legătură cu incidentele de luni de la Copenhaga şi Oslo, dar ancheta lor nu a stabilit încă o legătură între cele două, a declarat miercuri ministrul norvegian de Externe.

Eurocontrol, care supraveghează controlul traficului aerian european, a declarat că sosirile şi plecările de la aeroportul Aalborg vor fi „zero” până joi la ora 04:00 GMT, din cauza activităţii dronelor în apropiere.

Poliţia a declarat că investighează în continuare la faţa locului şi că nu există niciun pericol pentru pasagerii de la aeroport sau pentru locuitorii din zonă.

Aceştia au adăugat că trei zboruri au fost redirecţionate către alte aeroporturi.

