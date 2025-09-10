Live TV

Analiză Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO

Data actualizării: Data publicării:
Nato,And,Russia,Flag,On,Europe,Geopolitical,Map.,North,Atlantic
Rusia și NATO, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Polonia a anunțat miercuri dimineață că „un număr mare” de drone rusești au intrat în spațiul său aerian și că cele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte – dar acum orice răspuns trebuie să fie prudent pentru a evita escaladarea războiului din Ucraina, scrie Sky News într-o analiză dedicată celor mai noi evoluții de pe frontul din estul Europei.

Care a fost intenția Rusiei? Aceasta este întrebarea crucială în momentul în care Polonia și aliații săi din NATO iau în considerare răspunsul la încălcarea spațiului aerian de către drone.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că „un număr mare” de drone rusești au pătruns în spațiul polonez, iar armata Varșoviei le-a doborât pe cele care reprezentau o amenințare directă. Acum se consultă atât cu șeful NATO, cât și cu partenerii săi. Ei vor evalua dacă aceasta a fost o acțiune deliberată împotriva Poloniei și, dacă da, de ce?

Tusk a declarat că, în opinia sa, a fost „probabil o provocare la scară largă”.

În esență, Rusia a testat în mod deliberat reacția Occidentului și a NATO, scrie Sky News. Ucrainenii par să fie de acord cu această evaluare, la fel și vicepreședintele Comisiei Europene.

Dacă este corect, aceasta reprezintă o escaladare gravă, mai comentează postul britanic de știri.

Ce urmează?

O opțiune este ca Polonia să activeze articolul 4 al NATO, care îi permite să consulte alți membri atunci când consideră că securitatea sa este amenințată. Polonia și unii dintre aliații săi au utilizat această opțiune după izbucnirea războiului din Ucraina în 2022.

A luat în considerare activarea acesteia din nou mai târziu în acel an, când o rachetă a ucis două persoane într-un oraș de frontieră polonez, până când a devenit clar că era probabil o rachetă de apărare aeriană ucraineană.

O altă reacție este consolidarea în continuare a apărării frontierelor. Ministrul apărării al UE a declarat că „trebuie să dezvoltăm urgent un zid de drone de-a lungul întregii flancuri estice a UE”.

UE pregătește deja al 19-lea pachet de sancțiuni penrtru Rusia. Va aștepta ca și SUA să-și pună în aplicare amenințările cu sancțiuni mai severe.

„Prin intrarea în spațiul aerian polonez cu drone de atac, Rusia testează nu numai Polonia, ci și Statele Unite, ca principală forță de descurajare a NATO”, a scris pe Twitter Marko Mihkelson, președintele comisiei pentru afaceri externe din Estonia.

NATO va discuta situația în cadrul unei reuniuni astzpi și va decide cum dorește să răspundă. Trebuie să găsească un echilibru atent între o reacție fermă la acest test suspect al hotărârii sale și evitarea unei escaladări a războiului în curs.

