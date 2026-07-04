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Drone ucrainene au lovit oraşul Sankt Petersburg și regiunea Leningrad din Rusia

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Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
Aproape în fiecare zi Ucraina ia la țintă câte o rafinărie din Rusia. Sursa foto: Profimedia
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Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică pe unde Rusia exportă petrol, şi regiunea Leningrad din jur au fost lovite vineri noaptea de un atac masiv cu drone ucrainene, informează sâmbătă autorităţile locale.

Guvernatorul din Sankt Petersburg, Alexandr Beglov, a comunicat doar despre un atac „la scară mare”, dar nu a dat detalii, în schimb portalul local de ştiri Bumaga a relatat că la terminalul petrolier al oraşului cu şase milioane de locuitori s-a declanşat un incendiu, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

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Alexandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a afirmat că dronele au lovit portul Vîsoţk din Golful Finlandei, la circa 170 de km la nord-vest de Sankt Petersburg. Instalaţiile de acolo asigură tranzitul de petrol, cereale, cărbune şi gaze naturale lichefiate.

Potrivit lui Drozdenko, în întreaga regiune au fost doborâte 72 de drone.

Ucraina şi-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni.

Sankt Petersburg, situat la circa 900 de km de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone; printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat terminalul petrolieri şi o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internaţional din iunie.

Editor : B.P.

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