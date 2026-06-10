Drone ucrainene au lovit un muzeu de istorie în Crimeea. Rușii amenință că „inamicul va plăti pentru acest sacrilegiu”

Drone ucrainene au lovit un muzeu de istorie din Sevastopol, în peninsula Crimeea anexată de Rusia, au declarat miercuri autorităţile locale, care au anunţat, de asemenea, reducerea numărului de trenuri de noapte în contextul intensificării atacurilor aeriene, relatează Reuters.

Muzeul comemorează Războiul Crimeii din 1853-1856, dintre Imperiul Rus şi o coaliţie care includea şi Imperiul Otoman. Rusia a fost învinsă în acel război, notează Agerpres.

Guvernatorul Sevastopolului, instalat de Rusia, Mihail Razvozhaev, a declarat pe Telegram că acoperişul muzeului a fost lovit, însă nu a oferit detalii despre pagube sau dacă au existat victime.

„Inamicul va plăti pentru acest sacrilegiu!”, a spus Razvozhaev în postarea sa de miercuri dimineaţă.

În alte părţi ale Crimeii, autorităţile au redus circulaţia trenurilor de noapte, a declarat guvernatorul peninsulei, instalat de Rusia, Serghei Aksionov, pe Telegram, după ce un atac cu drone săptămâna aceasta a rănit un mecanic de locomotivă şi a ucis asistentul acestuia.

Peninsula Crimeea de la Marea Neagră, anexată de Rusia de la Ucraina în 2014, se confruntă cu o penurie de combustibil în urma recentelor atacuri cu drone ale Ucrainei, chiar în momentul în care începe sezonul estival.

În altă parte, în oraşul Novokuibîşevsk din regiunea rusă Samara, un important centru petrolier de pe fluviul Volga, care găzduieşte mai multe rafinării operate de gigantul petrolier de stat Rosneft, respinge atacuri cu drone, a declarat guvernatorul regional.

Autorităţile au îndemnat locuitorii oraşului, care are o populaţie de un milion de persoane, să se adăpostească, deoarece transportul public a fost suspendat pe fondul alertelor de raid aerian, au relatat presa locală.

Atacurile continue ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice ruseşti au forţat Moscova să îşi reducă producţia de petrol, a treia cea mai mare din lume.

În regiunea Rostov din sudul Rusiei, la graniţa cu Ucraina, căderea unor resturi de dronă a declanşat un incendiu la un rezervor de combustibil într-o locaţie civilă, a scris guvernatorul regional pe Telegram.

Tot pe Telegram, primarul Moscovei a declarat că oraşul respinge un atac cu drone.

Regiuni îndepărtate producătoare de petrol din Rusia, Hantî-Mansiisk, Perm şi Tiumen, precum şi regiunile industriale Celiabinsk şi Sverdlovsk din Munţii Ural, la mii de kilometri de Ucraina, au emis alerte de raid aerian, conform postărilor autorităţilor locale pe reţelele de socializare.

Reuters nu a putut verifica din surse independente aceste informaţii.

Editor : C.L.B.