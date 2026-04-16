Dronele de atac cu sens unic: armele de înaltă tehnologie și cost redus care „democratizează” războiul de precizie

Războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu au adus dronele în prim-planul actualității. Termenul „dronă” acoperă acum o gamă largă de dispozitive, de la platforme de filmare pentru amatori disponibile în magazinele online până la sistemele Predator și Reaper pe care Statele Unite s-au bazat în lupta împotriva organizațiilor teroriste în ultimii 20 de ani, scrie The Conversation.

Un strămoș comun din regnul animal poate da naștere, sub o presiune de mediu suficientă, la specii distincte care necesită o clasificare proprie. Dronele au suferit o specializare rapidă: dronele de atac cu sens unic, dronele de altitudine medie și anduranță lungă și cele de altitudine mare și anduranță lungă, dronele de luptă colaborative – acestea împărtășesc o descendență și o denumire, dar în ceea ce privește costul, raza de acțiune și utilizarea, din ce în ce mai puțin.

Nicăieri această variație nu este mai importantă decât în categoria dronelor de atac cu sens unic: sisteme concepute nu pentru a se întoarce acasă ca un avion, ci pentru a zbura direct către o țintă și a o distruge, ca un glonț sau o rachetă. Rusia și Ucraina au lansat milioane dintre acestea una împotriva celeilalte începând din 2022, iar Iranul a lansat mii către bazele militare și ambasadele Statelor Unite, Israel și alte țări din Orientul Mijlociu în 2026.

Lumea se află acum într-o eră pe care experții o numesc „masă precisă”. În trecut, puterea militară era adesea determinată de mărime – numărul de cavaleri, soldați, arme sau tancuri, în funcție de epocă, pe care o avea o armată. De la Războiul Rece, armatele avansate au pus accentul pe muniții precise, precum rachetele de croazieră, obținând avantajul cu arme mai puține, dar mai precis țintite. Dronele ieftine, dar sofisticate din punct de vedere tehnologic, combină masa și precizia.

Producția comercială, ghidarea de precizie și progresele în domeniul inteligenței artificiale și al autonomiei au democratizat capacitatea armatelor și a grupurilor militante de a-și lovi cu precizie adversarii. Aceasta include dronele cu vedere la persoana întâi, sau FPV – un tip de dronă de atac cu sens unic, cu interfețe asemănătoare jocurilor video – pe care grupurile aliniate cu Iranul le folosesc deja pentru a viza forțele americane din Orientul Mijlociu.

Dronele de atac cu sens unic

Dronele de atac cu sens unic au avut un rol proeminent în războiul dintre Rusia și Ucraina, precum și în Orientul Mijlociu de astăzi. Prima categorie de drone de atac cu sens unic are o rază de acțiune mai mare și poate parcurge sute sau chiar mii de kilometri pentru a lovi ținte aflate adânc în teritoriul adversarului. Acestea sunt ca niște rachete de croazieră extrem de ieftine – drona de atac unidirecțională Shahed-136 a Iranului, de exemplu, are o rază de acțiune raportată de până la 2.000 km și costă între 20.000 și 50.000 de dolari bucata. În comparație, racheta de croazieră americană Tomahawk costă 2 milioane de dolari bucata.

Rusia a achiziționat tehnologia Shahed aproape imediat după ce Iranul a lansat-o în 2022, creându-și propria versiune, Geran-2, și de atunci a folosit aceste drone pentru a lovi orașele și infrastructura energetică ucraineană. Cel mai recent, armata SUA a urmat exemplul Rusiei și a realizat prin inginerie inversă propria sa versiune, LUCAS, care a debutat în primele zile ale Operațiunii Epic Fury, operațiunea militară americană împotriva Iranului care a început pe 28 februarie 2026.

De la sfârșitul lunii februarie 2026, Teheranul a lansat mii de drone de atac cu sens unic asupra țintelor din Orientul Mijlociu. Dronele de atac cu sens unic ale Iranului au lovit clădiri din Bahrain, Kuweit și Emiratele Arabe Unite și au avariat Ambasada Statelor Unite din Arabia Saudită. Numai Emiratele Arabe Unite au fost ținta a aproape 700 de drone iraniene în primele zile ale războiului. Dronele de atac cu sens unic ale Iranului au ucis membri ai armatei americane și au distrus sisteme radar americane critice.

Deoarece dronele de atac cu sens unic și rază lungă de acțiune sunt atât de lente, ele sunt mai ușor de doborât decât, să zicem, o rachetă Tomahawk, dar atacatorii pot lansa atât de multe încât pot copleși sistemele de apărare aeriană.

A doua categorie de drone de atac cu sens unic funcționează mai mult ca artileria tradițională – de obicei de la distanțe scurte, de până la aproximativ 160 km. Câmpul de luptă din Ucraina a prezentat pe larg aceste sisteme, unde ele generează 60%-70% din victimele de pe linia frontului.

Dronele FPV

Dronele FPV operate de AI ar putea atinge rate de succes de până la 80% în lovirea țintelor.

Unul dintre cele mai comune tipuri de drone de atac cu rază scurtă de acțiune și de unică folosință este drona FPV, construită uneori cu câteva sute de dolari bucata din piese comerciale achiziționate online. În Ucraina, operatorii care poartă ochelari video pilotează drone FPV direct către vehiculele, fortificațiile și trupele rusești, iar acestea dispun de interfețe de ghidare pentru operatorii la distanță care nu sunt foarte diferite de cele din jocurile video la persoana întâi.

Dronele FPV nu sunt magice. Operarea lor necesită o legătură de date continuă între operator și dronă, ceea ce le face vulnerabile la bruiajul electronic care poate perturba semnalele radio. Pentru a remedia această vulnerabilitate, multe drone FPV ucrainene folosesc acum linii de comunicații fizice sub formă de cabluri de fibră optică pentru a evita bruiajul, dar cablurile pot fi tăiate, iar acest lucru limitează raza de acțiune a acestor sisteme. Dronele FPV cu cabluri de fibră optică au o rază de acțiune de aproximativ 20 km. Utilizarea eficientă a dronelor FPV necesită, de asemenea, operatori calificați.

Războiul dintre America și Israel cu Iranul a fost pus în pauză pe 7 aprilie, dar dacă va reîncepe și SUA vor desfășura forțe terestre, acestea s-ar confrunta probabil cu acel tip de baraje de drone de atac cu rază scurtă de acțiune și fără întoarcere care au ajuns să terorizeze atât forțele ruse, cât și pe cele ucrainene.

Amenințarea s-a dovedit atât de greu de oprit încât Ucraina a recurs la soluții low-tech: sute de kilometri de drumuri sunt acum acoperiți cu plase, donate de pescarii și fermierii europeni. Plasele opresc dronele FPV prin încurcarea elicelor lor. Plasele acoperă tancurile și curțile spitalelor și sunt așezate de-a lungul rutelor de aprovizionare și pe străzile orașelor. Guvernul Ucrainei intenționează să instaleze aproximativ 4.000 km de plase pe drumurile principale până la sfârșitul anului 2026.

Forțele iraniene ar putea, de asemenea, să desfășoare drone de atac cu sens unic împotriva convoiurilor americane, a personalului sau a aeronavelor parcate, într-un mod dificil de contracarat. În plus, la fel cum adversarii americani, precum ISIS și Al-Qaida, au folosit imagini video ale atacurilor pentru a încerca să sperie publicul american, Iranul este susceptibil să utilizeze imagini ale atacurilor FPV – perspectiva operatorului asupra atacului, ușor de editat și de încărcat – pentru a încerca să modeleze atitudinile americane.

În martie 2026, o miliție susținută de Iran a folosit drone FPV pentru a lovi un elicopter Black Hawk de evacuare medicală al Armatei SUA staționat și pentru a distruge un radar de apărare aeriană la Complexul Victory Base, lângă Bagdad. Atacatorii au publicat apoi imagini din perspectiva dronei ca propagandă, estompând crucile roșii care identificau Black Hawk-ul ca aeronavă de evacuare medicală.

Noua realitate

Dronele de atac cu rază scurtă de acțiune și cu sens unic au redefinit liniile frontului; cele cu rază lungă de acțiune au schimbat semnificația războiului la distanțe strategice. Istoricul Iranului pe câmpul de luptă – mii de drone lansate, apărarea aeriană aproape epuizată în mai multe țări vizate, soldați americani uciși – demonstrează ce poate realiza o armată de nivel mediu cu o masă precisă.

Orice armată care nu investește în aceste capacități – și în capacitatea de a se apăra împotriva lor – se expune unui risc, inclusiv armata SUA, concluzionează The Conversation.

