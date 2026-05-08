Video Dronele Gărzii Naționale „Azov” au preluat controlul spațiului aerian deasupra orașului Mariupol. „Profunzimea atacurilor va crește”

Aparatele aeriene fără pilot operate de Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov” au preluat controlul spațiului aerian deasupra orașului Mariupol, situat în regiunea Donețk și ocupat temporar, patrulând în prezent drumurile pe o distanță de până la 160 de kilometri de linia frontului.

Potrivit Ukrinform, Corpul 1 al Gărzii Naționale „Azov” a raportat acest lucru pe Facebook.

„Azov se întoarce la Mariupol. Deocamdată — cu ajutorul unui sistem de recunoaștere-lovitură. Piloții Corpului 1 al Gărzii Naționale „Azov” patrulează drumurile la o distanță de 160 km de linia de contact de luptă”, se arată în declarație.

Camerele sistemelor de recunoaștere și atac monitorizează Mariupolul și țintele militare ale ocupanților ruși.

Inamicul folosește drumurile ucrainene din oraș și din zonele înconjurătoare pentru a-și deplasa personalul și alte echipamente militare.

„Corpul 1 al Gărzii Naționale «Azov» continuă să creeze o «zonă sanitară» pentru logistica rusă. Profunzimea atacurilor va crește. Azov patrulează deja în orașul său natal, Mariupol. Deocamdată, din cer. Dar vor urma și alte acțiuni”, se mai arată în comunicat.

După cum a informat anterior Ukrinform, regimentul de sisteme fără pilot Pilum a fost înființat în cadrul Corpului 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov”.

Editor : Sebastian Eduard

