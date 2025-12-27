Live TV

Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă dimineață, înaintea a ceea ce președintele Volodimir Zelenski a numit o întâlnire crucială cu președintele american Donald Trump, care va avea loc duminică la Mar-a-Lago, în Florida, pentru a ajunge la un acord care să pună capăt unui război care durează de aproape patru ani, scrie Reuters. Cel puțin 19 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

ACTUALIZARE 10:21 Cel mai recent bilanţ, citat de Kyiv Post, la Kiev, arată că 19 persoane au fost rănite, 11 fiind spitalizate. Conform autorităţilor locale, printre răniţi se află şi doi copii.

Primarul capitaei ucrainene, Vitali Kliciko, a afirmat că, în districtul Dniprovskîi, unde o dronă a lovit o clădire cu 18 etaje, a izbucnit un incendiu la etajul al treilea, iar la etajul al cincilea ar putea exista o persoană prinsă sub dărâmături. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, notează News.ro.

În plus, în acelaşi district, resturi au lovit o clădire rezidenţială cu 25 de etaje, iar informaţiile indică izbucnirea unui incendiu la etajele 1 şi 2.

De asemenea, un depozit a fost lovit în aceeaşi zonă, la faţa locului intervenind serviciile de urgenţă.

Administraţia oraşului Kiev a informat că au izbucnit incendii în întreaga capitală în urma bombardamentelor din timpul nopţii. Deasupra oraşului s-a format smog; însă, în cursul dimineţii, nivelurile de poluare a aerului atmosferic în Kiev rămân scăzute.

Ulterior, Kliciko a declarat că un service auto a luat foc în districtul Holosivskîi.

În urma atacului, aproape o treime din capitală este în prezent fără căldură, iar unele zone se confruntă cu întreruperi de curent. Echipele din sectorul energetic lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică.

Știrea inițială.

Înaintea atacurilor din timpul nopții, Zelenski a declarat că discuțiile sale de duminică din Florida se vor concentra pe teritoriul care va fi controlat de fiecare parte după încetarea luptelor care au început în februarie 2022 odată cu invazia președintelui Vladimir Putin asupra micului vecin al Rusiei, cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Explozii s-au auzit în Kiev, în timp ce unitățile de apărare aeriană ale Ucrainei au intrat în acțiune, iar armata a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că au fost lansate rachete. Forțele aeriene au declarat că dronele rusești ținteau capitala și regiunile din nord-est și sud.

Alerta de raid aerian a rămas în vigoare în capitală la aproximativ patru ore după ce a fost introdusă. Nu au existat rapoarte imediate privind pagube sau întreruperi de curent.

Controlul teritoriului este un obstacol diplomatic

Rusia nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la atacuri.

Joi seara, Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei și a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, locul unde se află principalele porturi maritime ale Ucrainei.

Pe fondul luptelor intense care continuă, teritoriul rămâne principalul obstacol diplomatic. Un proiect de 20 de puncte în cadrul campaniei conduse de SUA pentru a încheia un plan de pace este finalizat în proporție de 90%, a declarat Zelenski jurnaliștilor din Kiev.

El a spus că un acord de garanție a securității între Ucraina și SUA este aproape gata - un element cheie după ce garanțiile din anii post-sovietici s-au dovedit a fi fără sens.

„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a postat Zelenski pe rețelele de socializare.

Trump a declarat că Statele Unite sunt forța motrice din spatele acestui proces.

„Nu are nimic până nu aprob eu”, a declarat Trump pentru Politico. „Așa că vom vedea ce are.”

Zelenski a declarat pentru Axios că SUA au oferit un acord de 15 ani privind garanțiile de securitate, cu posibilitate de reînnoire, dar Kievul dorea un acord mai lung, cu prevederi juridice obligatorii, pentru a se proteja împotriva unei noi agresiuni rusești.

Trump a declarat că crede că întâlnirea de duminică va decurge bine. El a mai spus că se așteaptă să discute cu Putin „în curând”.

Centrala nucleară și zona economică liberă sunt, de asemenea, în discuție

Pe lângă teritoriu, un punct critic este controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, capturată de Rusia în primele săptămâni ale războiului.

Moscova cere Ucrainei să se retragă din zonele din regiunea estică a Donețkului pe care trupele ruse nu au reușit să le ocupe în încercarea lor de a securiza întreg Donbasul, care include și regiunea Luhansk.

Kievul dorește încetarea luptelor la liniile actuale.

Conform unui compromis al SUA, ar fi creată o zonă economică liberă dacă Ucraina ar părăsi părți din regiunea Donețk, deși detaliile nu au fost încă stabilite.

Axios l-a citat pe Zelenski spunând că, dacă nu va reuși să convingă SUA să susțină poziția „fermă” a Ucrainei în ceea ce privește problema teritoriului, este dispus să supună planul în 20 de puncte unui referendum, cu condiția ca Rusia să accepte un armistițiu de 60 de zile pentru a permite Ucrainei să se pregătească și să organizeze votul.

El a spus că dorește să se exercite o presiune mai mare asupra Rusiei.

Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că versiunea Kievului a planului în 20 de puncte diferă de cea discutată de Rusia cu SUA, potrivit agenției de știri Interfax-Russia.

El s-a arătat însă optimist că lucrurile au ajuns la un „punct de cotitură” în căutarea unei soluții.

Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a discutat cu membri ai administrației Trump după ce Moscova a primit propunerile SUA privind un posibil acord de pace, a declarat Kremlinul vineri. Nu a dezvăluit însă cum a evaluat Moscova documentele.

