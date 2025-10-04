Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane

Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână de la aeroportul din Munchen sunt doar vârful icebergului, relatează Reuters.

Zeci de zboruri au fost deviate sau anulate vineri la Aeroportul din München, după ce ambele piste au fost închise în urma celei de-a doua apariţii a unei drone în decurs de două zile. Operaţiunile au fost reluate, cu întârzieri, sâmbătă dimineaţa.

Există îngrijorări tot mai mari că Rusia ar putea fi în spatele unui număr crescând de incursiuni recente ale dronelor în spaţiul aerian al aliaţilor europeni ai Ucrainei, dar Kremlinul a negat orice implicare.

Drone folosite în scopuri militare

Citând raportul confidenţial al poliţiei pe care a declarat că l-a văzut, Bild a precizat pe site-ul său că dronele observate la aeroportul din Munchen sunt „utilizate în scopuri militare”, fără a oferi detalii suplimentare sau a preciza de unde proveneau.

Alte apariţii în ultimele trei zile, se arată în articol, includ o dronă văzută vineri dimineaţă zburând la aproximativ 700 de metri de Aeroportul Frankfurt, cel mai mare hub din Germania, şi un aparat de zbor de mici dimensiuni care a fost semnalat zburând vineri după-amiază deasupra unui depozit de muniţie din nordul Germaniei.

Trei drone au fost văzute şi cu o zi înainte, zburând aparent în formaţie, deasupra unei baze a unităţii aeriene a Poliţiei Federale, în apropierea oraşului Gifhorn, din nordul ţării, a precizat ziarul.

Un croat în vârstă de 41 de ani a fost reţinut şi este anchetat pentru încălcarea ordinii publice în legătură cu incidentul de la Frankfurt, a scris Bild.

Ministerul german al Apărării a confirmat o informaţie apărută în presă, potrivit căreia drone au fost zărite zburând deasupra bazei militare Erding, situată în apropierea aeroportului din München, în jurul orei la care aeroportul a fost închis pentru prima dată joi seara.

Baza Erding este un centru de cercetare şi dezvoltare al forţelor armate germane în domeniul dronelor.

Poliţia nu a dezvăluit detalii despre natura sau originea dronelor. Aceste semnalări au lăsat aproximativ 11.500 de pasageri blocaţi în decursul a două seri şi au provocat anularea, devierea sau amânarea a zeci de zboruri.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, care a găzduit sâmbătă la Munchen un summit al miniştrilor de interne europeni axat pe migraţie, a declarat că va dota poliţia cu o unitate de apărare împotriva dronelor.

„Suntem într-o cursă a înarmării”, a spus el. „Vrem să facem faţă acestei provocări.”

Dobrindt a promis adoptarea unei legi care să permită poliţiei să solicite mai uşor armatei să doboare dronele.

Citește și: „Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE

Editor : C.L.B.