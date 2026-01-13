Dronele ucrainene au atacat orașul rus Taganrog marți dimineața, 13 ianuarie, lovind o instalație de producție de drone, potrivit canalelor rusești Telegram și oficialilor regionali. Canalele au raportat că atacul a început la aproximativ ora 5 dimineața, ora Kievului.

„Localnicii de pe rețelele de socializare sugerează că fabrica Atlant Aero și fabrica de reparații de aeronave G.M. Beriev TANTK au fost lovite”, a raportat publicația independentă rusă Astra.

Atacul a fost confirmat ulterior de guvernatorul regiunii Rostov, Iurii Sliusar, deși acesta nu a specificat care sunt instalațiile vizate, scrie Kyiv Post.

„Forțele de apărare aeriană resping în prezent un atac aerian asupra Taganrogului. Nu există informații despre victime. Datele privind consecințele la sol sunt în curs de clarificare”, a scris Slyusar într-o postare publicată la ora 05:55 dimineața.

Pe rețelele de socializare au circulat videoclipuri care arată urmările atacului.

Întreprinderea Atlant Aero produce componente pentru drone de luptă, inclusiv sisteme de control și echipamente de război electronic. Se pare că producția sa se concentrează pe drone Orion și drone FPV.

Fabrica de avioane Beriev TANTK din Taganrog este o instalație cheie de reparații și întreținere pentru bombardierele strategice Tu-95MS „Bear” și avioanele de avertizare și control aerian A-50.

Ucraina a atacat anterior Taganrog în noiembrie 2025, când fabrica Beriev TANTK a fost lovită, distrugând, potrivit unor informații, două aeronave militare rusești experimentale - A-60 și A-100LL - și avariind instalația Atlant Aero.

Astra a raportat explozii și incendii de proporții la fața locului în acel moment. Rapoarte neconfirmate ale unor bloggeri militari ucraineni susțin că până la șase bombardiere Tu-95MS erau în curs de reparație sau modernizare la uzină în timpul acelui atac.

În ciuda afirmațiilor inițiale ale Rusiei că atacul din noiembrie a provocat pagube minime, autoritatea regională de apărare civilă din Rostov a declarat ulterior starea de urgență în Taganrog, potrivit unei declarații a primarului Svetlana Kambulova.

Și Oriol a fost lovit

Separat, orașul rus Oriol a fost, de asemenea, atacat de drone în seara zilei de luni, 12 ianuarie, rapoartele indicând că o centrală electrică ar fi fost lovită.

Astra a raportat că s-a observat fum ridicându-se în Oriol în urma atacului cu drone.

Canalul a adăugat că locuitorii din zonă au auzit explozii în timpul activității de apărare aeriană, dar nu au observat flăcări vizibile.

„De asemenea, nu se observă surse de incendiu în imaginile filmate de martorii oculari. Prin urmare, Astra nu poate confirma cu certitudine că instalația a fost lovită”, se arată în raport.

Editor : Sebastian Eduard