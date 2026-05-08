În dimineața zilei de 8 mai, drone au lovit districtul Khankala din Groznîi, unde se află una dintre cele mai mari baze militare ale Rusiei, precum și o clădire a Serviciului Federal de Securitate (FSB) din satul Znamenskoie.

Informația afost dată publicității de Astra, un canal rus de Telegram, canalul de Telegram al opoziției Niyso și Radio Liberty.

Cel puțin două explozii au fost semnalate în Groznîi, conform videoclipurilor difuzate online. Astra a raportat că o lovitură a lovit zona Khankala, în timp ce alta a vizat teritoriul din apropierea gării orașului.

Khankala găzduiește o bază militară rusă și cartierul general al Diviziei 42 de pușcași motorizați de gardă, parte a Armatei 58 de arme combinate din Districtul Militar Sudic.

Gara este situată în centrul orașului Groznîi – la mai puțin de doi kilometri de reședința lui Ramzan Kadîrov și la aproximativ 1,2 km de complexul Groznîi City, a raportat publicația Agentstvo. Astra a menționat, de asemenea, că clădirea sediului FSB din Cecenia se află la aproximativ 120 m distanță.

Canalul de opoziție de pe Telegram, Niyso, a publicat un videoclip care ar arăta un atac asupra unei clădiri a FSB din satul Chiulga-Yurt (Znamenskoie). „Ținta a fost lovită cu precizie. Locuitorii sărbătoresc, în timp ce familia Kadîrov este în doliu. Conducerea va fi nemulțumită”, a scris canalul.

Autoritățile cecene nu au comentat încă situația.

