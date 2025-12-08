Live TV

Video Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk

Dronele ucrainene atacă depozitele din portul Temriuk
Forțele ucrainene au distrus 20 de rezervoare de combustibil — 70% din total — într-un atac cu drone asupra portului maritim rus Temriuk din regiunea Krasnodar Krai pe 5 decembrie, a raportat Statul Major General pe 8 decembrie.

Atacul din 5 decembrie a provocat un incendiu de proporții în portul maritim Temriuk, o facilitate care gestionează diverse tipuri de mărfuri, inclusiv gaz natural lichefiat utilizat pentru aprovizionarea armatei ruse, scrie Kyiv Independent.

Cartierul general operațional din regiunea Krasnodar a confirmat că portul a suferit daune în urma atacurilor cu drone.

Incendiul continuă să ardă la platforma de încărcare a gazului lichefiat, unde sunt staționate aproximativ două duzini de cisterne feroviare. În seara zilei de 7 decembrie, incendiul se întinsese pe o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați, potrivit Statului Major General.

Forțele ucrainene au vizat mai multe obiective din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia în noaptea de 8 decembrie, a adăugat Statul Major General.

Atacurile au lovit un depozit de muniție lângă satul Chmirivka din regiunea Luhansk și un depozit de drone în orașul Donețk din regiunea Donetsk.

Forțele ucrainene au lovit, de asemenea, un depozit de combustibil și lubrifianți lângă așezarea Simeykine din regiunea Luhansk, precum și un grup mobil de pompieri și un sistem de apărare aeriană Pantsir-S1 în regiunea Donețk.

Consecințele atacurilor și amploarea totală a pagubelor sunt încă în curs de evaluare, potrivit raportului.

Ucraina a vizat în mod regulat instalațiile petroliere din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, în efortul de a perturba logistica militară și liniile de aprovizionare ale Moscovei.

 

