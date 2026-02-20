Forțele sistemelor fără pilot (USF) au distrus trei sisteme rusești de apărare aeriană Tor-M1, în valoare totală de 75 de milioane de dolari, în primele ore ale zilei de vineri, 20 februarie, potrivit șefului USF, Robert „Madyar” Brovdi.

„Toate cele trei sisteme TOR se află în partea ocupată a regiunii Zaporizhzhia. Operațiunea a fost desfășurată simultan de către Birds of the 1st Separate Center of the Unmanned Systems Forces”, a declarat Brovdi, distribuind pe Telegram un videoclip al operațiunii cu o durată de peste 90 de secunde.

Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent ora și locația videoclipului.

Brovdi a subliniat că identificarea și distrugerea sistematică a componentelor sistemului inamic de apărare aeriană cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune rămâne o prioritate pentru USF.

„Peste noapte minus ~75 de milioane de dolari, dar mai întâi de toate – un atac asupra eșalonului apropiat al sistemului de apărare aeriană, care cauzează întotdeauna probleme semnificative. Într-o zi, aceste costisitoare probleme vor lua sfârșit”, a scris el.

Tor-M1 este un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune, capabil să detecteze și să lovească simultan mai multe ținte, cu o rază maximă de 12 kilometri (7,5 mile), la un cost estimat de 25 de milioane de dolari pe unitate.

În condiții de luptă, Tor-M1 a fost utilizat pentru prima dată în timpul războiului ruso-georgian din 2008, când unitățile georgiene au doborât un bombardier rus Tu-22M.

Kievul intenționează să-și restructureze sistemul de apărare aeriană, inclusiv prin formarea unei forțe dedicate responsabile cu protejarea instalațiilor cheie împotriva atacurilor cu drone și rachete.

În Ucraina, Tor-M1 a fost în mare parte „conservat” la începutul anilor 2000. Cu toate acestea, după începerea luptelor în regiunea Donbas, armata ucraineană a repus în funcțiune mai multe sisteme Tor-M1.

Citește și

UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Surse deschise menționează, de asemenea, că după ce Rusia a intervenit în conflictul din Siria, a desfășurat sisteme Tor-M1 pentru a-și proteja bazele militare.

Separat, potrivit unui raport al Statului Major al Ucrainei, forțele de apărare au lovit mai multe poziții rusești, inclusiv posturi de comandă, depozite și zone de concentrare a trupelor.

De remarcat că unele dintre aceste lovituri au avut loc în teritoriile ocupate din regiunea Zaporojie.

Raportul specifică faptul că au fost lovite un post de comandă al vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din zona Zlatopil, un depozit de materiale și mijloace tehnice din satul Bohdanivka și o bază de reparații rusă din zona Rozivka.

Forțele ucrainene au vizat, de asemenea, concentrarea forței de muncă rusești în apropierea Stepnohirsk.

Ucraina a recucerit săptămâna trecută un total net de 63 de kilometri pătrați de la forțele ruse, în principal în regiunea Zaporojie, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Citește și

Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Editor : Sebastian Eduard