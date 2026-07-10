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Video Dronele ucrainene au lovit din nou infrastructura petrolieră a Rusiei. O rafinărie a luat foc în Krasnodar

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fum dupa un atac ucrainean cu drone in rusia
Foto: Captură video X
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Atacuri cu drone ucrainene au vizat vineri mai multe infrastructuri petroliere din sudul Rusiei, declanşând un incendiu la o rafinărie din regiunea Krasnodar, au declarat autorităţile ruse, adăugând că 376 de drone ucrainene au fost distruse în timpul nopţii.

„În urma căderii de resturi de drone, un incendiu a izbucnit la rafinăria Ilski”, a anunţat cartierul general operaţional al regiunii Krasnodar pe Telegram, precizând că nu sunt victime, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Iuri Sliusar, guvernatorul regiunii Rostov, din sudul Rusiei, a raportat că două depozite de hidrocarburi din Azov au fost cuprinse de flăcări în urma unor lovituri aeriene.

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Aceste noi atacuri împotriva infrastructurii petroliere au loc într-un moment în care ţara se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare cu combustibil, extrem de grave în peninsula anexată Crimeea.

Între ora locală 20:00 joi şi ora 07:00 vineri, forţele ruse au distrus 376 de drone ucrainene, a precizat Ministerul rus al Apărării pe aplicaţia de mesagerie Max.

Rusia continuă să atace aproape zilnic Ucraina, la peste patru ani de la începerea războiului. Ucraina şi-a intensificat la rândul său atacurile asupra teritoriului rus, uneori departe de frontieră, vizând în special infrastructura de transport şi depozitare a hidrocarburilor, în încercarea de a paraliza capacitatea Moscovei de a-şi finanţa efortul de război. 

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Editor : C.S.

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