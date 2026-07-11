Dronele ucrainene au lovit nave din flota fantomă a Rusiei și substații electrice într-un raid nocturn

Dronele ucrainene au lovit peste noapte 13 nave rusești în apropierea Crimeei ocupate, inclusiv 10 petroliere din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei, a declarat comandantul șef al unității de drone din țară. Robert Brovdi, mai cunoscut sub indicativul „Madiar”, a declarat vineri că printre ținte s-au numărat și o navă de marfă, un feribot și un remorcher maritim, relatează TVPWorld.

Conform lui Brovdi, acest ultim atac a ridicat la 48 numărul navelor ruse lovite de dronele ucrainene în ultimele 120 de ore.

Toate cele 10 petroliere fuseseră identificate ca făcând parte din flota-fantomă a Rusiei și se aflau sub sancțiuni internaționale, a precizat șeful unității de drone.

Termenul „flotă-fantomă” se referă la o rețea de petroliere vechi, subînchiriate, cu structuri opace de proprietate, utilizate de Rusia pentru a transporta petrol și a eluda sancțiunile occidentale.

„Vom recuceri Crimeea”

Brovdi a declarat că forțele ucrainene au lovit, de asemenea, în cursul nopții, cinci stații electrice din Crimeea ocupată, în cadrul unei operațiuni denumite „Crimean Switch Off” (Deconectarea Crimeii).

„Vom rezista. Moscova va cădea. Vom recuceri Crimeea și o vom readuce la prosperitate”, a scris el.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii logistice și energetice din Crimeea, contribuind la penuria de combustibil și determinând autoritățile să declare starea de urgență în peninsulă, un nod crucial pentru efortul de război al Rusiei.

Crimeea se află sub ocupație rusă din 2014, când Moscova a anexat ilegal peninsula în urma unei acțiuni militare și a unui referendum respins de Kiev și de majoritatea comunității internaționale.

Ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat luna trecută că Kievul își propune să transforme Crimeea „într-o insulă” prin întreruperea lanțurilor de aprovizionare rusești și izolarea peninsulei de Rusia continentală.

Zelenski prezintă comandamentul pentru lovituri în adâncime

Campania aeriană intensificată face parte dintr-un efort mai amplu al Kievului de a crește presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, aflat acum în al cincilea an.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că înființează un comandament separat pentru a coordona loviturile în adâncime ale Ucrainei împotriva Rusiei, precum și noi forțe de reacție rapidă care vor include unități de asalt și de drone.

„Acest comandament ar trebui să-și concentreze 100% din resursele disponibile pe reducerea semnificativă a capacității Rusiei de a duce războiul”, a spus Zelenski în discursul său de vineri seară.

Editor : M.C