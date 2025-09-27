Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare a petrolului în Rusia, la peste 1.000 km de linia frontului

Drone ucrainene au atacat sâmbătă o staţie de pompare a petrolului în regiunea Ciuvaşia din Rusia, de pe malul râului Volga, la peste 1.000 km de linia frontului. Lovitura a provocat oprirea activităţii, a declarat guvernatorul regional, Oleg Nikolaev.

Guvernatorul Oleg Nikolaev a declarat că atacul a avut loc în apropierea satului Konar, la aproximativ 1.200 km de teritoriul ucrainean. El a spus într-un comunicat pe Telegram că nu au existat victime, ci doar „pagube minore”, potrivit Reuters şi dpa, preluate de Agerpres.

Staţia de pompare face parte din conducta Drujba, care transportă petrol spre vest.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele săptămâni, vizând rafinării şi terminale de export pentru a reduce veniturile din export ale Moscovei, a stârni nemulţumirea internă şi a împinge Kremlinul la discuţii de pace.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile şi au diminuat exporturile din porturi cheie, apropiind Moscova de reducerea producţiei sale de petrol.

Editor : B.P.