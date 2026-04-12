În cele 10 luni de la înființare, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit peste 24.000 de unități de echipament militar rus.

Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Sistemelor Fără Pilot pe Facebook, unde au publicat și un videoclip cu operațiunile de luptă.

În special, de la formarea grupării Sistemelor Fără Pilot pe 11 iunie 2025, operatorii au lovit:

• peste 3.900 de tunuri și obuziere;

• peste 12.000 de unități de vehicule ușoare, grele și specializate;

• peste 7.600 de motociclete și buggy-uri.

„Aceste rezultate reflectă zece luni de muncă zilnică. Multe sarcini ne așteaptă încă. Fără a încetini ritmul, continuăm să facem ceea ce trebuie făcut”, au subliniat Forțele Sistemelor Fără Pilot.

După cum a raportat anterior Ukrinform, în aceeași perioadă de 10 luni, Forțele Sistemelor Fără Pilot ale Forțelor Armate ale Ucrainei au eliminat peste 82.000 de soldați ruși.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard