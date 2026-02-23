Live TV

The Druzhba oil pipeline.
Conducta Drujba. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Atacul, cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului UE nu va putea adopta noi sancțiuni împotriva Rusiei „Stupefiat de poziția ungară"

Dronele ucrainene au lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea Tatarstan din Rusia, situată la mai mult de 1.200 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina, a declarat luni un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina, citat de TVPWorld.

Stația este o instalație importantă pentru conducta de petrol Drujba, care furnizează petrol rusesc către Europa de Est, a spus oficialul, adăugând că atacul a provocat un incendiu.

Atacul, cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului

Atacul a fost efectuat cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusă din Ucraina.

Conducta Drujba a furnizat petrol rusesc către Slovacia și Ungaria până pe 27 ianuarie, când un atac al rușilor a distrus echipamentele conductei în vestul Ucrainei.

Slovacia și Ungaria sunt cele două țări rămase în UE care încă depind de cantități semnificative de petrol rusesc transportat prin conducta Drujba din era sovietică, care traversează Ucraina.

Ambele națiuni au lideri care au menținut relații strânse cu Moscova, contrar consensului european, în mare parte pro-ucrainean.

Slovacia și Ungaria au devenit din ce în ce mai vocale în ultimele zile, cerând Ucrainei să reia fluxurile de petrol rusesc prin conductă, amenințând Kievul cu întreruperea aprovizionării de urgență cu energie electrică și cu un veto asupra adoptării unui nou pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei.

UE nu va putea adopta noi sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană nu va fi în măsură să adopte luni noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza unui veto al Ungariei, a declarat şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează AFP, preluată de Agerpres.

"Am auzit declaraţii foarte ferme din partea Ungariei, nu văd din nefericire cum ar putea reveni asupra poziţiei pe care o apără astăzi", a declarat ea cu puţin timp înainte de începutul unei reuniuni a miniştrilor afacerilor externe ai UE.

"Facem evident tot posibilul pentru a face să avanseze acest pachet de sancţiuni şi a obţine adoptarea lui", a adăugat ea.

Comisia Europeană a pus pe masa miniştrilor un al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei de la invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie 2022, în vederea adoptării sale înainte de ziua de marţi, data în care se împlinesc patru ani de la începutul războiului.

Însă Ungaria şi-a anunţat în acest weekend intenţia de a bloca adoptarea atât timp cât nu va obţine reluarea livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba, în prezent avariat, care traversează Ucraina.

"Ungaria se va folosi de dreptul său de veto. Atât timp cât Ucraina nu va relua tranzitul de petrol spre Ungaria şi Slovacia prin oleoductul Drujba", a declarat duminică ministrul Afacerilor Externe ungar, Peter Szijarto.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a dat asigurări în acest weekend că va bloca de asemenea adoptarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei decis în decembrie trecut, din aceleaşi motive.

„Stupefiat de poziția ungară”

Ungaria şi Slovacia acuză Ucraina că împiedică redeschiderea acestui oleoduct, avariat, potrivit Kievului, de lovituri ruseşti. Slovacia afirmă că acest oleoduct a fost reparat, dar că Kievul continuă să-l menţină închis pentru a face presiune asupra Ungariei şi Slovaciei, ostile aderării Ucrainei la UE, în prezent în negociere.

"Sunt stupefiat de poziţia ungară", a declarat luni ministrul de Externe german Johann Wadephul la sosirea sa la Bruxelles.

Miniştrii de Externe ai UE vor îndemna Ungaria să îşi reconsidere decizia de a bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a mai spus Wadephul.

"Nu cred că este corect ca Ungaria să îşi trădeze propria luptă pentru libertate şi suveranitate europeană. De aceea, vom prezenta încă o dată argumentele noastre ungurilor la Budapesta, dar şi aici, desigur, la Bruxelles, şi le vom cere să îşi reconsidere poziţia", a adăugat Wadephul.

"Dacă nu suntem în măsură să impunem sancţiuni Rusiei, atunci Rusia va fi satisfăcută", a afirmat la rândul său omologul său estonian Margus Tsahkna.

La rândul său, ministrul de Externe polonez a acuzat luni Ungaria că a dat dovadă de o lipsă şocantă de solidaritate faţă de Ucraina şi a declarat că el crede că guvernul ungar creează un climat de ostilitate faţă de Kiev pentru a-l folosi în campania electorală, potrivit Reuters.

"M-aş fi aşteptat la un sentiment mult mai mare de solidaritate din partea Ungariei faţă de Ucraina", a declarat ministrul de externe Radoslaw Sikorski reporterilor la Bruxelles. "Şi în schimb, cu ajutorul propagandei de stat... partidul de guvernământ a reuşit să creeze un climat de ostilitate faţă de victima agresiunii. Iar acum încearcă să exploateze acest lucru în alegerile generale. Este destul de şocant", a apreciat Sikorski.

Uniunea Europeană a propus vineri noi sancţiuni împotriva Rusiei, vizând sectorul bancar şi energetic, între care o interdicţie a serviciilor maritime (mentenanţă, remorcaj, etc.) pentru navele care transportă petrol rusesc. 

 

