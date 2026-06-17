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Dronele ucrainene reduc presiunea rusă în regiunea Doneţk. Moscova a început să-și trimită soldaţii în atac unul câte unul

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Drone Peklo de producție ucraineană.
Drone Peklo de producție ucraineană. Foto Profimedia
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Din articol
Moscova exagerează progresele făcute Utilizarea pe scară largă a dronelor a îngreunat atacurile în grup ale infanteriei ruse

Forţele ucrainene distrug logistica rusă cu drone şi contraatacă în unele sectoare ale frontului, dar armata invadatoare nu renunţă la planurile de a avansa în regiunea Doneţk (est), unde oraşul Konstiantinivka (care înainte de război avea 67.000 de locuitori) a devenit epicentrul luptelor, relatează miercuri agenţia de presă EFE.

În pofida ritmului lent în care avansează, forţele ruse menţin presiunea cu obiectivul de a se apropia de Sloviansk şi Kramatorsk, bastioane-cheie ale celor 25% din regiune aflate în prezent sub control ucrainean, notează EFE, citată de Agerpres.

După luni de încercări ale ruşilor de a captura Konstantinivka, situată la numai 20 km de cele două fortăreţe, armata ucraineană neagă informaţiile difuzate de partea rusă despre o înaintare decisivă în oraş, deşi recunoaşte că în jur de 120 de soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în municipiu.

Situaţia din Kostiantinivka este „dificilă” din cauza prezenţei unui mic număr de trupe ruse răspândite prin oraş, potrivit declaraţiei făcute pentru televiziunea ucraineană de şeful Corpului 19 al Armatei Ucrainei, Oleksandr Bakulin.

Generalul afirmă că cea mai mare parte a trupelor ucrainene se află acum la periferia oraşului, dar trupele ruse nu au reuşit să preia controlul total asupra niciunei zone din municipalitate, unde au loc lupte.

Moscova exagerează progresele făcute

Potrivit platformei de monitorizare a conflictului DeepState, infanteria rusă împinge spre interiorul oraşului pentru a tăia rutele de aprovizionare ale trupelor ucrainene care se află încă acolo.

Forţele ruse atacă de asemenea Konstantinivka cu drone şi aviaţia pentru a distruge toate construcţiile care servesc drept adăpost pentru apărătorii ucraineni. Sute de civili continuă să locuiască acolo, printre ruinele clădirilor.

Căderea oraşului, avertizează analiştii, pe care o consideră probabilă, ar complica aprovizionarea forţelor ucrainene în zonă, întrucât dronele ruseşti ar deveni o ameninţare mai directă pentru Kramatorsk.

Cu toate acestea, armata rusă ar trebui încă să ocupe Drujkivka, un oraş de dimensiuni similare cu Konstiantinivka, pentru a ajunge la Kramatorsk şi Sloviansk.

Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) afirmă că Moscova exagerează progresele făcute în Kostiantinivka prin intermediul unor videoclipuri generate cu ajutorul inteligenţei artificiale, în care apar steaguri ruseşti peste tot în oraş. ISW adaugă că progresele confirmate nu înseamnă neapărat că „centura fortificată” din regiunea Doneţk va cădea în mâinile ruşilor într-un timp scurt.

Chiar dacă Rusia beneficiază în continuare de o superioritate numerică, utilizarea intensă a dronelor de către Ucraina împiedică forţele Kremlinului să profite de avantajul lor numeric.

Utilizarea pe scară largă a dronelor a îngreunat atacurile în grup ale infanteriei ruse

„Deşi Rusia este capabilă să producă rapid în masă drone, forţele noastre au, în general, un avantaj în inovaţie şi în adaptarea tehnologiilor dronelor pentru a le face mai eficiente”, a declarat pentru EFE Dmitro „Domovik”, membru al unei unităţi de drone din cadrul Regimentului 413 de sisteme fără pilot „Raid”.

Ambele tabere încearcă să ajungă la operatorii de drone ale celeilalte părţi pentru a reuşi să se impună pe câmpul de luptă, mai adaugă militarul.

Utilizarea pe scară largă a dronelor a îngreunat atacurile în grup ale infanteriei ruse, care îşi trimite acum soldaţii unul câte unul. Acest lucru a schimbat în mod dramatic caracterul ostilităţilor în comparaţie cu bătălii precum cea de la Bahmut, din 2023, şi cea de la Pokrovsk, din 2024 şi 2025.

Oleksandr Bakulin, şeful celui de-al 19-lea Corp al Armatei Ucrainei, cataloghează realizările Rusiei drept „victorii a la Pirus”, pe care generalul le consideră neînsemnate dacă le compari cu pierderile suferite.

Potrivit unităţii ucrainene de drone „Apachi”, un atac neobişnuit, desfăşurat cu până la 50 de soldaţi ruşi, 28 de motociclete, un tanc şi trei vehicule blindate de luptă, a fost respins marţi în zona Sloviansk.

În acelaşi timp, atacurile ucrainene împotriva logisticii militare ruse pe drumurile cheie din teritoriile ocupate şi din Crimeea au provocat pierderi record de vehicule pentru Rusia în această lună iunie, potrivit Grupului de Rezistenţă Informativă. Analistul acestui grup, Oleksandr Kovalenko, subliniază că acest tip de atacuri va limita şi mai mult capacitatea ruşilor de a-şi menţine ofensiva şi va facilita noi contraatacuri ucrainene.

Editor : Liviu Cojan

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