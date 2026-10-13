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Duane „Keffe D” Davis, condamnat la 40 de ani de închisoare pentru organizarea asasinării lui Tupac Shakur

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Duane „Keffe D” Davis a fost condamnat la minimum 40 de ani de închisoare pentru organizarea asasinării rapperului Tupac Shakur. Foto: Profimedia
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Duane „Keffe D” Davis, fost lider al unei bande de stradă, a fost condamnat la minimum 40 de ani de închisoare pentru organizarea asasinării rapperului Tupac Shakur, împușcat mortal în Las Vegas, în septembrie 1996. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, fusese găsit vinovat luna trecută, într-un dosar care a rămas nerezolvat timp de aproape trei decenii. Davis, care a recunoscut anterior că a furnizat arma folosită în atac, a anunțat că va contesta verdictul.

Procurorii au susținut că, deși Davis nu a tras personal cu arma, el a fost liderul grupului care a comis crima. În memoriile sale, acesta a recunoscut că a furnizat arma folosită la asasinat, potrivit BBC.

Condamnarea lui Davis este prima pronunțată în acest dosar, rămas nerezolvat timp de aproape 30 de ani și care a stârnit un interes uriaș în rândul fanilor muzicii hip-hop.

În timpul ședinței de marți, în care a fost pronunțată sentința, procurorul Marc DiGiacomo a susținut că Davis și-a petrecut ani întregi lăudându-se public cu rolul său în moartea lui Shakur, un eveniment care, potrivit acestuia, „a avut consecințe profunde la nivel mondial”.

Sora rapperului, Sekyiwa Shakur, a declarat în fața instanței: „Pierderea lui Tupac mi-a afectat profund familia pentru foarte mult timp”.

„Avea un potențial enorm și își dorea să contribuie la construirea unei lumi mai bune”, a spus aceasta, adăugând că fratele ei spera să ajute comunitatea din care provenea.

Sekyiwa Shakur i-a cerut judecătoarei să îi aplice lui Davis pedeapsa maximă, spunându-i acestuia că va sta în închisoare și „se va gândi la ceea ce ai făcut lumii, nu doar mie”.

Fratele rapperului, Maurice Shakur, s-a adresat, de asemenea, instanței, solicitând „cea mai lungă pedeapsă posibilă”.

Întrebat de judecătoarea Carli Kierny dacă dorește să spună ceva, Davis a răspuns: „Nu am nimic de spus. Cu siguranță voi face apel în acest caz”.

Înainte de pronunțarea sentinței, judecătoarea i-a transmis:

„Nu ai dreptul să iei un om de lângă familia lui. Nu ai dreptul să îi iei viața, întregul viitor, și apoi să pleci pur și simplu ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai ales când acel om este Tupac Shakur. Lumea nu l-a uitat niciodată, nici pe el, nici moartea lui”.

Principalele probe în acest dosar au fost chiar declarațiile lui Davis, care a recunoscut în repetate rânduri, în mod public, că se afla în Cadillacul alb din care au fost trase focurile de armă mortale.

În 2008, în cadrul unui interogatoriu secret al poliției, Davis le-a vorbit anchetatorilor despre implicarea sa în moartea lui Shakur, în schimbul unei înțelegeri care îl proteja de urmărirea penală.

Interogatoriul avea legătură cu ancheta privind moartea unui alt rapper celebru, Notorious B.I.G., pe numele său real Christopher Wallace, care a fost împușcat mortal la doar câteva luni după Tupac.

Ulterior, Davis a oferit mai multe detalii despre rolul său în asasinat în cartea autobiografică Compton Street Legend, publicată în 2019, ceea ce a atras atenția presei și a dus la numeroase interviuri.

Însă dezvăluirile făcute în carte și în interviurile acordate ulterior, în care și-a descris implicarea în uciderea lui Shakur, au dus la pierderea protecției oferite de acordul încheiat anterior cu autoritățile, care împiedica formularea unor acuzații penale împotriva sa.

În consecință, un judecător a permis folosirea declarațiilor date de Davis în fața poliției ca probe în procesul pentru omor.

Tupac Shakur avea doar 25 de ani și se afla la apogeul carierei sale, fiind considerat una dintre cele mai influente voci ale muzicii rap. Albumele sale s-au vândut în peste 75 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Timp de trei decenii, ancheta privind asasinarea sa a rămas unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din Statele Unite, alimentând numeroase teorii ale conspirației, până la condamnarea lui Davis, luna trecută.

Pe parcursul procesului, avocații apărării au încercat să convingă juriul că declarațiile lui Davis erau inventate, simple exagerări și acte de bravură menite să îi crească vânzările de cărți și să îi aducă bani.

Procurorii au susținut însă că, deși Davis, fost lider al bandei de stradă South Side Compton Crips, nu a tras personal cu arma, el a ordonat atacul și i-a furnizat arma nepotului său, Orlando Anderson, care ar fi deschis focul.

Anderson a murit într-un alt atac armat, fără legătură cu acest caz, în 1998. Înainte de moarte, el negase orice implicare în asasinarea lui Tupac Shakur.

Editor : Ș.A.

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