Duma de Stat nu va bloca, deocamdată, Telegram. Așteaptă ca toată lumea să se „mute” pe MAX, platforma deținută de stat

Platforma Telegram nu va fi complet blocatî în Rusia până când canalele care operează pe acest serviciu de mesagerie nu se vor „muta” pe platforma MAX, deținută de stat, a declarat Serghei Boiarski, președintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, scrie The Moscow Times.

„Telegram are un număr imens de canale cu audiențe mari - canale relevante, le-ați putea numi așa - inclusiv atât canale străine, cât și interne, care acoperă cu exactitate agenda noastră. Desigur, în ele s-au investit atât eforturi, cât și resurse”, a spus Boiarski, citat de Vedomosti. Prin urmare, a remarcat deputatul, ar fi greșit să închidem pur și simplu serviciul și să-i privăm pe utilizatori de sursele lor obișnuite de informare.

Ulterior, într-un comentariu pentru RBC, Boiarski a confirmat că este prematur să se vorbească despre o blocare completă a Telegram. El a subliniat că serviciul ar trebui tratat ca o rețea socială, unde sunt create și dezvoltate canale care necesită investiții semnificative. Prin urmare, șeful comisiei relevante a subliniat că ar prefera să nu discute deocamdată despre o închidere completă a Telegram în Rusia.

Whatsapp, pusă la index

La 13 august, Roskomnadzor a anunțat o restricție „parțială” a apelurilor prin Telegram și WhatsApp - cele mai populare două aplicații de mesagerie în Rusia, fiecare cu aproximativ 100 de milioane de utilizatori. Autoritatea de reglementare a explicat această decizie invocând „numeroase plângeri din partea cetățenilor” care susțineau că aceste servicii au devenit instrumente principale pentru fraudă, extorcare și implicare în „sabotaj și activități teroriste”.

În urma introducerii restricțiilor, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a declarat că accesul la apeluri ar putea fi restabilit odată ce companiile respectă legislația rusă. Ministerul a susținut acțiunile Roskomnadzor, afirmând că acestea ar trebui să contribuie la reducerea numărului de apeluri frauduloase. Ca alternativă la Telegram și WhatsApp, guvernul rus promovează aplicația de mesagerie de stat MAX, pe care unii experți, inclusiv Mikhail Klimarev, directorul Societății de Apărare a Internetului, și specialiști GitHub, au numit-o „spyware”.

Cu o zi înainte, Roskomnadzor a anunțat că WhatsApp continuă să încalce legislația rusă, subliniind că aplicația de mesagerie se confruntă cu o interdicție completă. Între timp, autoritățile ruse nu au încă planuri de a bloca Telegram. Acest lucru se datorează necesității de a avea un „mijloc de comunicare funcțional”, lucru pe care „mesagerul național” MAX nu l-a realizat încă. Mai mult, după ce WhatsApp va fi blocat, rolul Telegram va crește, a adăugat una dintre sursele publicației.

