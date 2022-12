Ziua de duminică a fost cea mai caldă zi de 11 decembrie din ultimii 60 de ani. Meda Andrei, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre cum vor evolua temperaturile în următoarele zile și cum va fi vremea în apropiere de sfârșitul anului.

„Un transport de aer deosebit de cald dinspre sud-vest, un aer cu caracteristici tropicale, o circulație mai puțin normală pentru această perioadă a determinat temperaturi foarte ridicate.

Din datele de până acum, cel puțin 21 de grade s-au înregistrat la Călărași, chiar 21,2. Oltenția a avut 22 de grade, Fetești 20 de grade, iar la București 17 grade. În mod normal, acum ar trebui să avem cuprinse cam între 0 ș 6 grade, cu aproape 4 sau 5 grade în București”, a spus Meda Andrei, referindu-se la vremea neobișnuit de caldă din această duminică.

„Săptămâna care urmează o să fie cu alternanțe de temperatură. Mâine, de exemplu, se va răci. Dacă astăzi răcirea s-a resimțit în interiorul arcului carpatic, mâine temperaturi foarte scăzute vor fi și în celelalte regiuni.

În București așteptăm 7-8 grade, față de 17 câte am avut astăzi. Din păcate, o să continue cam la fel aceste alternanțe de temperatură, pentru că dacă marți continuă răcirea și o să vorbim chiar de ger în estul Transilvaniei, adică temperaturi sub minus 10 grade, miercuri seară în mare parte din țară temperaturi sub minus 5 grade, după aceea se încălzește din nou.

Miercuri nu simțit atât de bine, dar joi, temperaturile ar putea ajunge în partea de sud-est a țării, din nou la 10-12 grade, iar în restul țării cam între 5 și 9 grade, temperaturi mai mari decât normal. Vineri am putea ajunge chiar 15 grade prin vest și prin sud-est, iar în rest 7-11 grade.

Așadar, dacă va merge acest scenariu, vineri vom avea, din nou, temperaturi peste normal pentru ca sfârșitul de săptămână să vină cu o nouă răcire.

Deocamdată, estimările pentru perioada Crăciunului sunt cu temperaturi apropiate de ce ar trebui să avem în mod normal, adică între zero și 6-7 grade cu vreme stabilă, fără precedenții. Însă, până atunci mai sunt destul zile și, cu siguranță, în măsura în care se modifică ceva în estimări le vom anunța”.

