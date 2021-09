Dune, cel mai așteptat film al ultimilor ani, a fost primit cu multe laude de critici. „O producție uimitoare, care merită cinci stele”

Vineri a avut loc premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Veneția a filmului „Dune”, unul dintre cele mai așteptate blockbusteruri din ultimii ani. Noua ecranizare a romanului scris de autorul american Frank Herbert și publicat în anul 1965, considerat probabil cel mai important și influent roman science fiction din toate timpurile, alături de romanul „Fundația” al lui Isaac Asimov, a fost lăudată de critici și se mândrește cu o distribuție plină de staruri cinematografice, printre care Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Jason Momoa sau Oscar Isaac, notează BBC News.

În The Guardian, filmul a primit cinci stele din partea criticului Xan Brooks, care a subliniat că „Dune” amintește ce poate fi un blockbuster de Hollywood.

„Epopeea fantastică a regizorului Denis Villeneuve ne spune că spectacolele cu buget mare nu trebuie să fie stupide sau hiperactive", a punctat Brooks, care a mai spus și că „Dune” este un film în care descoperi lucruri, preprezentând în același timp o invitație de a te pierde în farmecul poveștii.

Bazat pe romanul științifico-fantastic scris de Frank Herbert și publicat în 1965, „Dune” este o poveste complexă, în care politica, religia, casele nobiliare aflate în conflict, dragostea și trădarea joacă fiecare rolul lor.

Acțiunea acestui roman are loc într-un viitor îndepărtat, în care case nobiliare de pe planete diferite jură credință unui împărat cu puteri absolutiste. Povestea se învârte în jurul lui Paul Atreides, interpretat de actorul american Timothy Chalamet, un tânăr a cărui familie a acceptat să conducă planeta deșertică Arrakis, cunoscută drept „Dune”. De altfel, această planetă este singura sursă a unei mirodenii prețioase numită „melanj”, care este cea mai valoroasă substanță din univers și care, printre multe alte lucruri, permite și călătoriile hiperspațiale.

Cotidianul britanic The Telegraph susține că actorul Timothy Chalamet a interpretat în mod excepțional rolul lui Paul Atreides, iar „Dune” a fost etichetat drept „o producție uimitoare”, care merită cinci stele.

Criticul de film Robbie Collin a numit filmul regizorului canadian Denis Villeneuve drept o producție SF „măreță, neliniștitoare și învăluitoare”. Collin a mai adăugat că filmul „Dune”, care a avut un buget estimat la 165 de milioane de dolari, nu are cum să nu fie pe placul fanilor unei producții la fel de uimitoare: Game of Thrones.

Ziarul britanic The Independent a oferit, de asemenea, cinci stele pentru producția lui Denis Villeneuve, precizând că filmul se aseamănă mai mult cu producția Lord of the Rings.

„Filmul lui Denis Villeneuve este atât de literal și emoțional încât copleșește simțurile”, a scris criticul de film Clarisse Loughrey. Cu toate acestea, ea a subliniat lipsa actorilor din Orientul Mijlociu sau din Africa de Nord în distribuție pentru a-i reprezenta pe Fremen, grupul de oameni care locuiesc pe planeta desertică Arrakis, „a căror limbă, îmbrăcăminte și cultura sunt atât de direct inspirate de triburile nomade arabe”.

Actorul spaniol Javier Bardem interpretează rolul unui Fremen. Sursă foto: Profimedia Images

Criticile la adresa filmului. Unele voci susțin că filmul este „cam plictisitor”

La Londra, ziarul The Times a avut mult mai multe rezerve față de filmul regizat de Denis Villeneuve, acordând doar două stele noii ecranizări „Dune”. Criticul de film Kevin Maher a punctat că elementele vizuale ale producției sunt „uimitoare”, însă a precizat că drama „lipsește” și că, în general, filmul este „cam plictisitor”.

„Da, există câteva metafore politice interesante despre Orientul Mijlociu, precum faptul că planeta Arrakis se aseamănă cu Irak, iar condimentele cu petrolul, însă ca poveste narativă, producția este inertă, adică lipsită de viață", a subliniat Kevin Maher.

Adoptând o cale similară, criticul Owen Gleiberman a scris în revista americană Variety că „adaptarea lui Denis Villeneuve este un film uimitor și cea mai mare parte a sa are sens, dar construcția filmului este greșită”.

„Sarcină imposibilă”

Romanul SF scris în 1965 de Frank Herbert rămâne cel mai vândut roman science fiction din istorie și acesta a fost urmat de alte 5 continuări. Influența romanului „Dune” este vastă, iar concepte acestei povești apar în multe filme, inclisvi în saga Star Wars.

Unii critici au argumentat că Game of Thrones este versiunea fantasy a Dune, date fiind casele nobiliare mereu în război din romanele lui George R.R. Martin și personajul mesianic central din acestea. Însă în ceea ce privește adăpătorile cinematografice ale „Dune” din trecut, acestea au fost în mare parte o dezamăgire.

În anii ‘70, regizorul chilian Alejandro Jodorowsky a încercat să facă un film „blockbuster” pe baza cărții lui Frank Herbert, peliculă la care urmau să contribuie artiști ca H.R. Giger, Orson Welles și Salvador Dali. Toți au fost de acord să joace în film, iar coloana sonoră urma să fie compusă de legendara trupă britanică Pink Floyd. Cu toate acestea, viziunea lui Jodorowsky s-a dovedit prea ambițioasă pentru un Hollywood care la momentul respectiv considera science fiction un gen riscant și lipsit de profitabilitate. Jodorowsky a încercat să adapteze această poveste, dar a rămas fără bani înainte să poată aduce acest film pe ecran, potrivit platformei Deadline.

Regizorul Denis Villeneuve și majoritatea actorilor care fac parte din distribuția filmului „Dune”, prezenți pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Sursă foto: Profimedia Images

Regizorul producției „Gladiatorul”, Ridley Scott, a petrecut aproape un an încercând să dezvolte o versiune cinematografică a „Dune”, însă a renunțat în final, pentru a face filmul Blade Runner, tot o producție științifico-fantastică, numai că bazată pe romanul lui Philip K. Dick.

La rândul său, regizorul american David Lynch a reușit în cele din urmă, în 1984, să adapteze povestea „Dune” într-un film, doar că versiunea sa, în care l-a avut cap de afiș în distribuție pe actorul Kyle MacLachlan, nu a strălucit deloc la box-office și a fost imposibil de urmărit, potrivit criticilor.

La începutul anilor 2000, „Dune” a avut parte de o nouă adaptare, de data aceasta pentru TV. Canalul american de televiziune Syfy Channel, denumit la momentul respectiv Sci-Fi Channel, a produs o mini-serie cu 6 episoade numită „Frank Herbert’s Dune”, care a fost un succes suficient de mare încât să aibă parte de o ulterioară mini-serie care a combinat elemente din al doilea și treilea roman din saga Dune a lui Herbert.

Regizorul Denis Villeneuve, ale cărui filme anterioare includ producții precum Arrival și Blade Runner 2049, s-a declarat „optimist” că versiunea pe care a produs-o va evita capcane trecutului.

„Am tot auzit în ultimele decenii că este o sarcină imposibilă să adaptăm această carte", a declarat Villeneuve pentru Total Film, adăugând că „primul lucru pe care l-am făcut a fost să dovedim că filmul este frumos și popular. Și cred că am demonstrat asta”.

Soluția lui Denis Villeneuve a fost să împartă povestea în două părți, pentru a vedea dacă prima parte ar suficiente performanțe la box-office pentru a asigura o continuare. Într-un interviu acordat revistei Variety Fair în luna mai, Villeneuve chiar a spus: „nu aș fi fost de acord să regizez această adaptare a cărții într-un singur film, pentru că lumea Dune este prea complexă. Este o lume a cărei forță stă în detaliile sale”.

„Când am citit cartea lui Frank Herbert, copil fiind, am fost fascinat de traiectoria lui Paul Atreides, felul în care identitatea sa este confruntată cu o altă cultură, relaţia sa cu natura și melancolia sa", a declarat Denis Villeneuve înainte de premiera filmului la Veneția. De altfel, filmul său, care are o durată de 2 ore și 35 de minute, a fost aplaudat timp de 8 minute la Festivalul de Film de la Veneția, după cum scrie Hollywood Reporter.

Printre cei care au făcut posibilă realizarea producției „Dune” în regia lui Villeneuve se numără Eric Roth și Jon Spaihts, care au fost cooptați să se ocupe de scenariu în timp ce scriitorul SF Kevin J. Anderson a fost adus în echipa de producție în rolul de consilier pe partea de creație.

Cunoscutul cineast australian Greg Fraser a fost adus pentru a fi directorul de imagine al filmului, în timp ce Brian Herbert, fiul legendarului autor, care la rândul său a scris câteva continuări pentru seria Dune, a devenit producătorul executiv al filmului.

Totodată, compozitorul german Hans Zimmer, nominalizat de 11 ori la premiile Oscar, a scris coloana sonoră a filmului, confrom The Economist.

„Onoarea vieții mele”

„Sper să reușim să facem și al doilea film”, le-a declarat actorul Chalamet jurnaliștilor de la BBC înainte de premiera de la Veneția. „Ar fi un vis să reușim să ne întâlnim și la premiera celei de-a doua părți”, a mai spus Timothy Chalamet, care a adăugat și că „oricum este deja un vis devenit realitate faptul că suntem aici. Pur și simplu, să joc în acest film a fost onoarea vieții mele”.

Regizorulul Denis Villeneuve (stânga) și actorul Timothy Chalamet (dreapta), în timpul ultimelor săptămâni pe platoul de filmare. Sursă foto: Profimedia Images

Ben Travis, editorul adjunct al Empire Magazine, cea mai citită revistă de film din lume, a acordat tot cinci stele filmului „Dune”, spunând că pentru fanii cărților Dune, a meritat așteptarea celei mai bune adaptări a filmului.

„Pentru adepții poveștilor științifico-fantastice, în special cei care au venerat de-a lungul anilor romanul lui Frank Herbert și au așteptat zeci de ani să fie adus pe ecran într-o încarnare mai reușită decât au reușit cineaștii anteriori, fără nicio greșeală, adaptarea lui Villeneuve este cea la care ați visat mereu", a subliniat Ben Travis.

Noul „Dune” și egalitatea dintre femei și bărbați

Regizorul Denis Villeneuve a vrut să modernizeze rolul femeilor din Dune, acordând mai multă importanță unor personaje și schimbând sexul altora.

„Joc rolul unei mame, concubină, care este și soldat. Denis a fost foarte respectuos față de cartea lui Frank, dar calitatea firului narativ a fost adusă la un nou nivel pentru majoritatea femeilor”, a declarat actrița Rebecca Ferguson despre rolul pe care îl va interpreta.

Actrița Rebecca Ferguson într-o scenă din filmul „Dune”, pe care l-a regizat Denis Villeneuve. Sursă foto: Profimedia Images

„Unul dintre lucrurile pe care îl iubesc cu privire la carte este echilibrul puternic dintre puterea masculină și cea feminină”, a declarat regizorul Villeneuve pentru Empire Magazine.

În ceea ce îl privește pe dr. Liet Kynes, planetologul imperial al Arrakis și tatăl lui Chani, Villeneuve a ales să îl reprezinte nu ca un bărbat alb ci ca o femeie de culoare.

„Denis mi-a spus că erau prea puține femei în distribuție iar el mereu a fost foarte feminist, pro-femei și a dorit să scrie rolul pentru o femeie. Personajul reușește practic să păstreze pacea între oameni. Femeile sunt foarte bune la asta, deci de ce nu poate fi Kynes o femeie? De ce nu ar trebui Kynes să fie o femeie?”, a declarat actrița Sharon Duncan-Brewster despre rolul pe care îl va interpreta.

