După 11 ani de proceduri, justiţia din Austria se opune extrădării oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş către Statele Unite

După un proces judiciar care a durat 11 ani, justiţia austriacă a dat lovitura de graţie încercărilor Statelor Unite de a-l extrăda pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş pentru a fi judecat pentru corupţie, respingând apelul împotriva unei hotărâri care blocase această măsură, relatează AFP şi Reuters.



„Curtea de Apel din Viena a considerat inadmisibilă” ultima cale de atac a parchetului în acest caz plin de răsturnări de situaţie, a anunţat miercuri instanţa într-un comunicat, precizând pentru AFP că această decizie, luată marţi, este definitivă, scrie News.ro

Firtaş este căutat de autorităţile ucrainene şi americane, fiind suspectat de deturnarea a aproape 500 de milioane de dolari din sistemul de tranzit al gazelor naturale din Ucraina.

Oligarhul în vârstă de 60 de ani şi-a clădit averea prin importul de gaz rusesc în Ucraina, în colaborare cu gigantul Gazprom, înainte de a-şi diversifica activităţile, reunite în 2004 în cadrul holdingului Group DF. El este un fost apropiat al fostului preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianoukovici.

Din 2014, el nu poate părăsi Austria, unde deţine active, din cauza unui mandat de arestare internaţional emis de justiţia americană. În SUA este urmărit penal pentru presupusa plată a zeci de milioane de euro ca mită în cadrul unui proiect de extracţie minieră în India. Un mare juriu american l-a pus sub acuzare pe Firtaş în 2013, împreună cu un membru al parlamentului indian şi cu alte patru persoane, într-un caz în care oligarhul a fost acuzat de mituirea unor oficiali guvernamentali indieni.

Viena s-a pronunţat împotriva extrădării sale în 2015, considerând acuzaţiile ca fiind motivate politic. În 2017, justiţia şi-a schimbat părerea după ce au fost depuse recursuri, o decizie confirmată în 2019 în apel. Dmitro Firtaş a solicitat atunci redeschiderea procesului şi a prezentat noi documente şi mărturii. Judecătorii i-au respins cererea în 2022, apoi au acceptat-o în apel în 2023, anulând totodată decizia de extrădare din 2017.

După redeschiderea procesului, tribunalul din Viena a declarat în cele din urmă extrădarea inadmisibilă în 2024. Parchetul s-a opus, dar a depus plângerea în apel după expirarea termenului, potrivit Curţii de Apel din Viena.

Dacă ar fi fost extrădat, Dmitro Firtaş, care neagă acuzaţiile, risca ani grei de închisoare.

Deşi instanţele austriece nu au permis extrădarea sa în SUA, nu este clar ce va face el acum.

De asemenea, în iunie 2021, el a fost sancţionat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că a vândut produse pe bază de titan unor întreprinderi militare ruseşti. Presa ucraineană îi estima averea lui Dmitro Firtaş la 1,7 miliarde dolari, ceea ce îl plasa atunci pe locul 10 în topul naţional al miliardarilor.

În 2024, Regatul Unit l-a sancţionat pe oligarhul ucrainean, acuzându-l că a „extorcat sute de milioane de lire sterline din Ucraina”. Londra a declarat anul trecut că îi interzice accesul în ţară şi îi îngheaţă activele, în cadrul unei campanii de combatere a „banilor murdari”. De asemenea, i-a impus sancţiuni şi soţiei sale, Lada.

Editor : Sebastian Eduard