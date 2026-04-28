După 16 ani la putere, Viktor Orban şi-a prezentat demisia din fruntea Fidesz, însă partidul nu i-a acceptat-o

Știri „false şi nefondate”

Prim-ministrul în exerciţiu al Ungariei, ultranaţionalistul Viktor Orban, şi-a prezentat marţi demisia din funcţia de lider al partidului său, în urma înfrângerii electorale din această lună, dar Fidesz nu i-a acceptat-o şi a amânat orice decizie până la următorul congres din iunie.

„Nu s-au luat decizii cu privire la poziţii personale; deşi Viktor Orban şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte, aceasta nu a fost acceptată”, a declarat presei deputatul Erik Banki după ce a părăsit şedinţa conducerii partidului, potrivit site-ului de ştiri independent Hvg.hu, informează EFE, preluată de Agerpres. 

Este de aşteptat ca partidul să ia decizii cu privire la poziţiile de conducere la viitorul său congres, programat pentru 13 iunie.

„Nu am făcut niciodată un pas înapoi şi nu o voi face acum. Oricare ar fi calea pe care o voi urma, va fi întotdeauna înainte”, a declarat Orban la intrarea în şedinţa de marţi, când a fost întrebat despre planurile sale după ce a anunţat că restituie partidului mandatul său de parlamentar şi că nu va face parte din noul legislativ. Sâmbăta trecută, premierul în exerciţiu a anunţat că, de acum încolo, se va concentra pe „reorganizarea forţelor naţionale”.

Orban, în vârstă de 62 de ani, este membru al legislativului de la Budapesta încă de la primele alegeri din Ungaria de după căderea Cortinei de Fier în 1990.

Viktor Orban şi partidul său au suferit o înfrângere răsunătoare în alegerile legislative din 12 aprilie, pierzând în faţa partidului Tisza al conservatorului Peter Magyar.

Se aşteaptă ca noul guvern să fie învestit în a doua jumătate a lunii mai şi, cu o majoritate de două treimi în parlament, să înceapă imediat „demontarea” regimului Orban, care a guvernat ţara central-europeană din 2010.

În iulie, Orban va călători în Statele Unite, un anunţ pe care unele instituţii media l-au interpretat ca o posibilă plecare permanentă din ţară.

Centrul de Informaţii Guvernamentale, la rândul său, a relatat luni că acestea sunt „ştiri false”, deoarece Orban va călători în SUA pentru a participa, printre alte evenimente, la finala Cupei Mondiale, care va avea loc pe 19 iulie în New Jersey.

„Toate celelalte informaţii răspândite sunt false şi nefondate”, a declarat centrul. 

