După 23 de ani de la înlăturarea lui Saddam Hussein, trupele americane s-au retras complet din Irak

Armata americană şi-a încheiat complet retragerea din Irak, a declarat duminică un oficial guvernamental irakian pentru dpa, preluată de Agerpres. Toate forţele combatante şi trupele de sprijin logistic ale Statelor Unite au părăsit Irakul, potrivit oficialului menţionat. Deocamdată nu există o confirmare oficială din partea Statelor Unite, precizează dpa.



Retragerea trupelor americane a fost convenită de SUA şi Irak în 2024.



Conform Pentagonului, în ultimii ani în Irak mai erau desfăşuraţi în jur de 2.500 de militari americani. Aceştia erau staţionaţi la Erbil - în Kurdistanul irakian -, la o bază din apropierea aeroportului din Bagdad şi în aşa-numita Zonă Verde, cartierul guvernamental din capitală.



SUA şi ţări aliate au lansat în 2014 o campanie împotriva organizaţiei teroriste Stat Islamic (SI), campanie în urma căreia gruparea a fost declarată învinsă militar în Irak în 2017 şi în Siria în 2019.



Celule ale Statului Islamic rămân active şi continuă să întreprindă atacuri ocazionale, însă gruparea extremistă sunnită a pierdut vastele teritorii pe care le controla în cele două ţări.



Totuşi, în Irak situaţia de securitate s-a deteriorat din nou după declanşarea războiului din Iran.



În ultimii ani, Washingtonul şi Teheranul s-au confruntat în mod repetat pe teritoriul Irakului, ajungând în pragul războiului în câteva ocazii.



Sute de atacuri au avut loc în contextul actualului conflict legat de Iran, atacuri ce au vizat instalaţii şi trupe americane din Irak, precum şi ţinte aparţinând forţelor kurde.



Este de aşteptat ca Iranul şi forţele aliniate cu el să salute retragerea trupelor americane.

„Ziua Independenței”

În Irak vor începe patru zile de sărbătoare oficiale miercuri, când expiră oficial termenul-limită pentru retragerea americană. Evenimentul va fi celebrat drept „Ziua independenţei”, iar instituţiile publice vor fi închise.



Iniţial, puternicele miliţii din Irak aliate cu Iranul ar fi trebuit să se dezarmeze şi să fie integrate în aparatul de securitate al statului, în paralel cu retragerea trupelor americane.



Măsura, anunţată de premierul Ali al-Saidi, a fost ulterior amânată şi urmează să fie pusă în practică în iunie viitor.



SUA şi aliaţii lor au invadat Irakul în 2003, în pofida criticilor internaţionale, şi l-au răsturnat de la putere pe conducătorul de atunci, Saddam Hussein.



După retragerea din 2011, armata americană a revenit în 2014 la solicitarea guvernului irakian, pentru a lupta împotriva SI.

Editor : M.C