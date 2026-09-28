Live TV

După 23 de ani de la înlăturarea lui Saddam Hussein, trupele americane s-au retras complet din Irak

Data publicării:
US troops in Baghdad streets, Iraq
Trupe americane, pe străzile din Bagdad, în ianuarie 2005. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Ziua Independenței”

Armata americană şi-a încheiat complet retragerea din Irak, a declarat duminică un oficial guvernamental irakian pentru dpa, preluată de Agerpres. Toate forţele combatante şi trupele de sprijin logistic ale Statelor Unite au părăsit Irakul, potrivit oficialului menţionat. Deocamdată nu există o confirmare oficială din partea Statelor Unite, precizează dpa.

Retragerea trupelor americane a fost convenită de SUA şi Irak în 2024.

Conform Pentagonului, în ultimii ani în Irak mai erau desfăşuraţi în jur de 2.500 de militari americani. Aceştia erau staţionaţi la Erbil - în Kurdistanul irakian -, la o bază din apropierea aeroportului din Bagdad şi în aşa-numita Zonă Verde, cartierul guvernamental din capitală.

SUA şi ţări aliate au lansat în 2014 o campanie împotriva organizaţiei teroriste Stat Islamic (SI), campanie în urma căreia gruparea a fost declarată învinsă militar în Irak în 2017 şi în Siria în 2019.

Celule ale Statului Islamic rămân active şi continuă să întreprindă atacuri ocazionale, însă gruparea extremistă sunnită a pierdut vastele teritorii pe care le controla în cele două ţări.

Totuşi, în Irak situaţia de securitate s-a deteriorat din nou după declanşarea războiului din Iran.

În ultimii ani, Washingtonul şi Teheranul s-au confruntat în mod repetat pe teritoriul Irakului, ajungând în pragul războiului în câteva ocazii.

Sute de atacuri au avut loc în contextul actualului conflict legat de Iran, atacuri ce au vizat instalaţii şi trupe americane din Irak, precum şi ţinte aparţinând forţelor kurde.

Este de aşteptat ca Iranul şi forţele aliniate cu el să salute retragerea trupelor americane.

„Ziua Independenței”

În Irak vor începe patru zile de sărbătoare oficiale miercuri, când expiră oficial termenul-limită pentru retragerea americană. Evenimentul va fi celebrat drept „Ziua independenţei”, iar instituţiile publice vor fi închise.

Iniţial, puternicele miliţii din Irak aliate cu Iranul ar fi trebuit să se dezarmeze şi să fie integrate în aparatul de securitate al statului, în paralel cu retragerea trupelor americane.

Măsura, anunţată de premierul Ali al-Saidi, a fost ulterior amânată şi urmează să fie pusă în practică în iunie viitor.

SUA şi aliaţii lor au invadat Irakul în 2003, în pofida criticilor internaţionale, şi l-au răsturnat de la putere pe conducătorul de atunci, Saddam Hussein.

După retragerea din 2011, armata americană a revenit în 2014 la solicitarea guvernului irakian, pentru a lupta împotriva SI.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
2
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
traian basescu in fata ta digi24
3
Traian Băsescu, reacție ironică la criticii lui Siegfried Mureșan: „Cum să pui un premier...
INSTANT_DEPUNERE_PROGRAM_PM_001_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Tanczos Barna, alergat de Mureșan pe holurile Parlamentului: „Am lucrat cu mulți...
Siegfried Mureşan
5
„E inacceptabil”. Comunitatea italiană din România se delimitează de acțiunea în instanță...
Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături și toată lumea a rămas cu gura căscată
Digi Sport
Ghiță Mureșan a ieșit la cumpărături și toată lumea a rămas cu gura căscată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Trump spune că l-a convins pe Zelenski să reducă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești
Război în Ucraina.
Armata ucraineană dă o nouă o lovitură masivă asupra depozitelor de combustibil ale Rusiei
Robert Brdovi Madyar
20 de milioane de dolari pe capul „părintelui păsărilor lui Madyar”. Povestea ucraineanului care a reinventat războiul cu drone (WSJ)
Marine Le Pen
Cât costă ajutorul acordat de Franța Ucrainei, pus sub semnul întrebării de lidera extremei drepte, Marine Le Pen
Putin ridică paharul de șampanie
Rețeaua globală de recrutare a Kremlinului: cum îi vânează Rusia pe cei din țările sărace pentru a-și alimenta războiul din Ucraina
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
PSD nu votează Guvernul Siegfried Mureşan. Grindeanu: „A fost un vot...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu: „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul...
George Simion
Simion anunță că AUR nu va vota Guvernul Mureșan și îl amenință pe...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Siegfried Muresan l-a contactat, din nou, pe Sorin Grindeanu...
Ultimele știri
Prognoza meteo pentru 2 săptămâni. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Oana Ţoiu, reacție după dezvăluirile Wall Street Journal referitoare la ambasadoarea SUA la Atena
Călin Georgescu și Horațiu Potra la Curtea de Apel București. Se judecă procesul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă
Fanatik.ro
Ianis Hagi, pedepsit sau odihnit de tatăl Gică? De ce a fost scos din lotul României după meciul slab cu...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
Ce riscă România după torțele ultrașilor de la Stockholm. Reacția FRF: ”De ce nu pricepeți că ne faceți rău?”
Adevărul
Urmărire ca în filme pe DN6. Șofer fugar, imobilizat de polițiști cu focuri de armă și „spike”
Playtech
Iarna 2026-2027 aduce episoade severe de frig în Europa. Explicațiile climatologilor
Digi FM
Acum 10 ani erau cele mai iubite și urmărite cupluri, azi sunt istorie. De la Brad Pitt și Angelina Jolie la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo a postat UN SINGUR cuvânt, după ce a fost rezervă neutilizată în Norvegia - Portugalia
Pro FM
Apariție de revistă. Dua Lipa, senzuală și îndrăzneață în paginile Vogue Italia. „Mamma miaaaa!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Avion privat, ceas scump, vacanță în Turcia: ce ne spun detaliile din viața personală a politicienilor
Newsweek
Duș rece pentru pensionari. Creșterea pensiilor ar putea fi una simbolică la 1 ianuarie. Criza se adâncește
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Cum arată câinele care valorează un milion de euro. A fost conceput și născut în România: „A câștigat toate...
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...