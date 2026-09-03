Ajunși în stațiunea thailandeză Pattaya după 250 de zile pe mare, cei mai mulți dintre cei aproape 5.000 de marinari de pe USS Abraham Lincoln au ales, în primele ore la țărm, să meargă la cumpărături, departe de barurile și localurile de divertisment pentru adulți, relatează BBC.

La unul dintre cele două hoteluri unde marinarii au putut sta în afara navei, aceștia au fost văzuți cu cumpărăturile făcute. După un record de 250 de zile petrecute la bord, o vizită la mall a fost pentru mulți dintre ei o ocazie de a se relaxa.

Afacerile locale sperau să profite de salariile pe care marinarii nu le cheltuiseră în cele nouă luni petrecute pe mare. Industria sexuală din Pattaya le-a fost însă interzisă, iar militarilor li s-a reamintit că prostituția este, tehnic vorbind, ilegală în Thailanda.

Conflictul din Orientul Mijlociu, unde USS Abraham Lincoln a operat înainte de această escală, a afectat și afacerile din Pattaya. Mulți dintre turiștii de care depinde orașul au ales să rămână acasă.

Miercuri seara, marinarii au ajuns și în Walking Street, una dintre cele mai cunoscute zone de divertisment din Pattaya. La intrare, un panou luminos le ura bun venit membrilor echipajului portavionului american.

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Până la miezul nopții, unii dintre marinarii mai tineri erau atât de beți încât trebuiau să se sprijine unul de celălalt. Un membru mai în vârstă al echipajului a declarat pentru BBC că marinarii aveau mare nevoie de această pauză.

„Știrile spun că suntem pe mare de nouă luni. Ca să fiu sincer, am pierdut noțiunea timpului”, a spus el.

„A devenit plictisitor. La bord nu este niciodată suficient spațiu. Este mare, dar tot ai senzația că ești pe o barcă, mai ales când o împarți cu mii de oameni.” Întrebat cât timp le-ar lua să ajungă acasă, în California, acesta a răspuns: „Prea mult”.

„Moralul era scăzut”

Shakeira Fairfax, mama lui Jada Fairfax, o membră a echipajului în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru Reuters că în ultimele luni au existat momente în care „moralul era scăzut”.

Ea a descris perioada de după izbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu drept una „nesigură” și „înfricoșătoare”.

„Abia aștept să-i văd zâmbetul. Abia aștept să aud «mamă», știu că acesta va fi primul lucru pe care îl va spune”, a adăugat Fairfax.

Membrii echipajului au fost instruiți să nu vorbească despre condițiile de la bordul USS Abraham Lincoln în timpul misiunii sale de luptă împotriva Iranului, care s-a prelungit în mod neașteptat și a fost criticată în Statele Unite.

Unii marinari au fost reticenți să discute cu jurnaliștii, în timp ce alții au direcționat întrebările către echipele de comunicare.

Atașatul naval american Kristopher Robinson nu a răspuns întrebărilor BBC privind activitățile interzise militarilor în timpul șederii în Pattaya. El a spus că „încercăm să le oferim marinarilor cât mai multe oportunități de odihnă”.

Personalul american, a adăugat el, „se va comporta în conformitate cu legislația americană, reglementările marinei americane și legile Thailandei”.

De ce a făcut USS Abraham Lincoln escala în Pattaya

Escalele navelor Marinei SUA în Thailanda, un aliat al Statelor Unite de lungă durată în baza unui tratat, sunt obișnuite și se desfășoară pe baza unor protocoale bine stabilite.

USS Abraham Lincoln se află pe ruta dinspre Golf către California, iar escala le oferă marinarilor ocazia să se relaxeze după perioada îndelungată petrecută la bordul navei de război.

Dacă escala din Thailanda își atinge scopul, frustrarea acumulată în timpul misiunii, devenită în mod neașteptat atât de lungă și dificilă, s-ar putea risipi până când marinarii vor ajunge acasă.

Editor : C.S.