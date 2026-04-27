După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc” (studiu)

Un studiu realizat de Ombudsmanul militar al Ucrainei a constatat că soldații desfășurați timp de peste 40 de zile pe poziții de pe linia frontului dezvoltă apatie și „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc sau nu”, a declarat Ombudsmanul Olha Reshetilova.

Concluziile vin pe fondul unor îngrijorări mai ample cu privire la sistemul de mobilizare al Ucrainei, care s-a confruntat cu provocări persistente în ceea ce privește recrutarea și rotația în timpul războiului pe scară largă. Armata ucraineană s-a confruntat cu lipsa de personal și cu desfășurări prelungite, unele trupe rămânând pe poziții luni de zile din cauza lipsei de înlocuitori, scrie Kyiv Independent.

Cercetarea efectuată de Biroul Ombudsmanului Militar indică faptul că desfășurările prelungite duc la o tensiune psihologică severă, scăzând eficacitatea în luptă.

„Orice perioadă mai lungă de 40 de zile nu poate fi considerată eficientă”, a declarat Reshetilova într-un interviu acordat Ukrainska Pravda, iar comandanții ar trebui să țină cont de aceste concluzii.

Ea a menționat că reglementările existente limitează durata staționării la 15 zile, dar regula este ignorată pe scară largă, ceea ce face ca unele trupe să rămână desfășurate luni întregi sau mai mult fără rotație.

„Aceasta este o normă moartă pe care nimeni nu o respectă, ceea ce înseamnă, la rândul său, că practic nu există limite”, a spus ea.

Reshetilova a declarat că biroul său pregătește propuneri pentru comandantul-șef Oleksandr Sîrski în vederea revizuirii regulilor care reglementează timpul petrecut în pozițiile de pe linia frontului.

Ea a legat problema de o deficiență mai amplă de mobilizare, argumentând că termenii de serviciu mai clari ar putea ajuta la remedierea lipsurilor de personal.

„Certitudinea va ajuta oamenii să se decidă să servească. Ar trebui să le oferim oamenilor să se înroleze pentru doi-trei ani. În opinia mea, asta ar fi corect”, a spus ea.

Reshetylova a solicitat, de asemenea, o schimbare pe termen lung a modului în care Ucraina abordează mobilizarea.

„Trebuie să devenim o societate militarizată în care toată lumea este pregătită să se alăture forțelor armate”, a adăugat ea.

Potrivit ombudsmanului, aproximativ 1,6 milioane de persoane ar putea fi mobilizate, ceea ce ar permite rotații mai regulate ale trupelor.

Declarațiile vin după ce, pe 24 aprilie, Statul Major General a anunțat demiterea comandanților Brigăzii a 14-a Mecanizată și a Corpului de Armată nr. 10, pe fondul acuzațiilor de pierdere a pozițiilor, sprijin inadecvat pentru trupele de pe linia frontului și ascunderea situației reale de pe front.

Pe internet au circulat rapoarte privind condițiile precare în rândul trupelor, inclusiv afirmații că soldații din sectorul Brigăzii a 14-a din regiunea Harkov au fost lăsați fără hrană și apă.

