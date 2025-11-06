Live TV

După 7 ani de întârzieri, controversatele vehicule Ajax ale Armatei britanice intră în serviciu: „Primul blindat cu adevărat digital”

Data publicării:
A British Army Ajax armoured reconnaissance vehicle driving around the arena at Bovington Tank Museum during Tankfest 2024
Vehicul blindat Ajax al Armatei britanice. Foto: Profimedia

Britanicii nu vor duce un viitor război în același mod ca ucrainenii, au declarat ofițeri militari din Regat, în timp ce armata și-a dezvăluit noul vehicul de recunoaștere conceput pentru a găsi un inamic poziționat la opt kilometri distanță, transmite The Times.

Miniștrii au anunțat miercuri că 50 de vehicule Ajax, pentru care există șase variante, sunt acum gata de desfășurare în operațiuni, la 16 ani de la începerea programului de 5,5 miliarde de lire sterline și cu mai bine de 7 ani mai târziu decât era planificat.

Ministerul Apărării a declarat că acesta este primul vehicul blindat de luptă intrat în serviciul Armatei Britanice în aproape 30 de ani și „cel mai avansat” de acest tip de pe planetă.

Soldații care lucrează în cadrul programului au suferit de probleme de auz, o parte dintre ei fiind nevoiți să fie eliberați din armată sau retrogradați din punct de vedere medical, din cauza zgomotului și a vibrațiilor.

Trupelor li s-au înmânat acum două dispozitive auditive pentru a bloca zgomotul și au fost luate alte măsuri pentru a reduce nivelul vibrațiilor.

Luke Pollard, ministrul achizițiilor publice, s-a aflat la fabrica General Dynamics din Merthyr Tydfil, Țara Galilor, pentru a anunța că vehiculele au atins „capacitatea inițială de operare”. Inițial, acestea urmau să intre în serviciu în 2017.

Pollard a declarat: „Ajax a depășit provocări semnificative, dar, important, putem spune că și-a lăsat în urmă problemele.”

„Ajax s-a dovedit pe teren a fi cel mai avansat vehicul blindat de luptă de greutate medie de pe planetă. Avem mai mult de o escadrilă întreagă pregătită de luptă.”

Pollard a spus că nu poate spune câte persoane au fost afectate de problemele legate de zgomot, dar a adăugat că acestea sunt „de domeniul trecutului” și „nu am declara capacitatea inițială de operare dacă nu ar fi sigură”.

„Nu l-am pune în mâinile forțelor de prima linie dacă nu ar fi sigur”, a subliniat el.

Fiecare vehicul a costat în jur de 10 milioane de lire sterline și a durat trei luni pentru a fi construit.

Vorbind prin legătură video, generalul Roly Walker, șeful Statului Major General, a declarat că Ajax este „primul vehicul de luptă blindat cu adevărat digital din lume”. „Livrăm o armată care este gata să gândească și să manevreze mai bine decât orice adversar”, a adăugat el.

Citește și:

Noua strategie militară a Armatei britanice. Ce este schema „20-40-40” și ce lecții a învățat Londra de la războiul din Ucraina

Anterior, într-un discurs din iunie, Walker a afirmat că vehicule precum Ajax „necesită luni de zile pentru a fi produse și ani pentru a antrena echipaje competente”. „De asemenea, acestea se află din ce în ce mai mult pe partea greșită a curbei de costuri când vine vorba de prețul per distrugere. Un tanc de 20 de milioane de lire sterline și patru membri experimentați ai echipajului au pierdut în fața unei drone de 1.000 de lire sterline operate de un copil cu doar câteva zile de antrenament”, a spus el.

Cu toate acestea, el a afirmat că la momentul respectiv armata necesită platforme care să reziste și să fie letale pentru cât timp au nevoie forțele terestre ca să cucerească și să mențină terenul.

Soldații implicați în livrarea Ajax au fost chestionați despre relevanța vehiculelor în condițiile în care linia frontului din Ucraina este dominată de drone.

Aceștia au subliniat că vehiculele Ajax puteau opera în orice condiții meteorologice și erau capabile să rămână pe câmpul de luptă mult mai mult timp decât vehiculele aeriene fără pilot.

Pollard nu a exclus trimiterea vehiculelor în Ucraina în cazul unui acord de armistițiu, însă nu este clar dacă acestea ar fi utile într-o misiune de antrenament.

Într-un conflict viitor, Armata britanică ar spera să evite situația din Ucraina, unde forțele sale sunt blocate în tranșee, cu sute de drone care zboară zilnic deasupra.

Vehiculul Ajax ar urma să fie folosit împreună cu alte mijloace, cum ar fi tancul principal de luptă Challenger 3, drone, alte aeronave și dispozitive de tragere cu rază lungă de acțiune. Nu ar urma să fie folosit izolat. Cei care operează vehiculul ar fi primele trupe regulate desfășurate pentru a efectua misiuni de recunoaștere și a identifica poziția inamicului înainte ca unitățile de infanterie să-l urmeze.

Maiorul James Faire, în vârstă de 35 de ani, a declarat: „Modul în care Armata britanică dorește să folosească această platformă și modul în care vrem să luptăm nu este modul din prezent, în conflictul din Ucraina.”

„Am vrea să încercăm să evităm să ajungem în situația în care ne aflăm în tranșee, incapabili să ne mișcăm, cu drone în permanență deasupra capului.” El a spus că armata ar dori să rămână mobilă „fără să se împotmolească”.

Trupele păreau încrezătoare că vehiculul va putea învinge un tanc rusesc datorită tunului său de 44 mm, care poate trage muniție perforantă sau explozivă.

Senzorii vehiculelor pot detecta mișcări de la o distanță de până la opt kilometri. Armata britanică va primi 589 de astfel de vehicule până în 2030, au declarat ofițerii militari.

Până în prezent, 165 au fost livrate armatei în total, dintre care 50 sunt gata de desfășurare cu echipaje, potrivit lui Pollard. Ministerul Apărării speră să exporte vehiculele în viitor.

Citește și:

Una dintre țările fondatoare ale NATO nu va atinge ținta de 2,5% din PIB pentru apărare până în 2030. Care este motivul

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Russia's First Military UAV Factory, Dubna, Russia - 02 Feb 2022
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă...
contor energie electrica
Opt percheziții au loc la Tinmar Energy, companie din domeniul...
Ultimele știri
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Metropolitan police in London
Prizonier eliberat din greșeală, căutat „de urgență”. Administrația penitenciarului și-a dat seama abia după o săptămână că lipsește
Vishwash Kumar Ramesh, singurul supraviețuitor al dezastrului Air India 171
„Sunt cel mai norocos om, dar am pierdut totul”. Supraviețuitorul dezastrului Air India dezvăluie chinul suferit după accident
Donald Trump
Ce spune Trump despre măsurile luate de regele Charles împotriva fratelui său, Andrew, după scandalul Epstein
tren uk
Patru persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat din cauza unei alunecări de teren în Marea Britanie
polițiști care anchetează după un atac cu cuțitul din tren in londra
„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul din Marea Britanie. Poliția susține că a fost un singur atacator
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a simțit Meghan Markle pe platourile de filmare. Actrița revine la actorie după 8 ani: „Se vedea că i-a...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în...
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Jon Bon Jovi, fascinat de nepoțică. Celebrul rocker se bucură din plin de rolul de bunic: „M-am îndrăgostit...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”