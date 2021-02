După ani de relație fericită, o activistă a descoperit că partenerul ei era polițist sub acoperire care o spiona

„Spionul care m-a iubit” nu este doar titlul unui film din seria James Bond, cu Roger Moore. Este și titlul unui capitol din viețile unor femei din Marea Britanie, precum Kate. A crezut că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor sale. Dar, după ani de relație fericită, s-a dovedit că bărbatul cu care trăia avea misiunea să adune informații despre ea și colegii săi activiști. Și nici nu este singura femeie de care a profitat acest spion. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Lisa obișnuia să meargă adesea în drumeții cu prietenul ei. Ori de câte ori puteau, se bucurau împreună de natură. Era unul dintre hobby-urile lor. Nu dezvăluim identitatea reală a Lisei, pentru că ar putea influența ancheta în cazul său.

„Era partenerul meu de viață. Credeam cu adevărat că între noi există ceva, că avem un viitor împreună”, povestește femeia.

Lisa și Mark au fost împreună șase ani. Și-au petrecut împreună vacanțele, Crăciunul și... nopțile.

„Oameni ca el devin parte a familiei. După ce am aflat cine e cu adevărat, a fost atât de neplăcut să-mi aduc aminte că a fost alături de mine în momente intime. De exemplu, atunci când mi-a murit tatăl. El a fost prima persoană pe care am sunat-o după ce mi-am văzut tatăl murind la spital. Așa că e ceva foarte personal”, mărturisește Lisa.

Lisa descoperă adevărata identitate a iubitului

Acum 15 ani, Lisa era o activistă de mediu înfocată. A participat la demonstrații împotriva schimbărilor climatice și a organizat manifestații contra centralelor electrice. Mark era mereu în toiul acțiunii.

Câțiva ani mai târziu, pe când erau împreună în vacanță, a dat peste actul de identitate al lui Mark – a văzut că acolo avea alt nume. În realitate, era ofițer de poliție sub acoperire, care raporta ceea ce făceau ea și anturajul său.

„Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare, simțeam că-mi pierd echilibrul. Și m-a cuprins teama, pentru că nu am știu ce să mai cred, nu am știut ce e real și ce nu”, povestește Lisa.

Polițistul se justifică: „Adunam informații despre mișcările de stânga”

De câteva ori pe zi, Mark îi informa pe cei din poliție despre ceea ce se întâmplă în rândul activiștilor de mediu. După ce a fost deconspirat, a fost de acord să fie filmat și să explice ce presupunea meseria lui.

„O poți numi spionare. Adunam informații despre mișcările de stânga, antifasciste, despre activiștii de mediu. Nu te infiltrezi printre traficanți de droguri, arme sau de carne vie. Te infiltrezi printre oameni cu conștiință socială”, spune Mark Kennedy, fost polițist sub acoperire.

Ori de câte ori activiștii de mediu puneau la cale proteste, de pildă cum a fost cel de la o centrală pe cărbune din Rochester, Mark oferea poliției informații în avans. Așa că poliția știa cum să se pregătească pentru demonstrații cu numărul necesar de ofițeri.

Dar fabricarea unei relații nu depășește, oare, limitele unei operațiuni sub acoperire?

„Ei bine, ne-am îndrăgostit. Astfel de lucruri pur și simplu se întâmplă”, se justifică Mark Kennedy.

Cel puțin 30 de femei au fost spionate. Cazul este judecat la CEDO

Poliția și-a cerut scuze oficial și a recunoscut că agenții au mers prea departe. Pentru că după ce Mark a fost deconspirat, mai mulți colegi de-ai săi au fost demascați.

Cel puțin 30 de femei au fost implicate, fără să știe, în relații cu polițiști sub acoperire.

Kate a fost una dintre ele. Și ea a avut o relație cu Mark, dar înainte ca el s-o cunoască pe Lisa.

Kate a instalat un cort în grădina casei, ca să putem discuta în perioada pandemiei. Dă în judecată Poliția. Cazul a ajuns acum la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Era îngrozitor ceea ce făceau. Acele departamente funcționau pe criterii sexiste, iar femeile făceau parte din tactica operațională”, spune Kaye Wilson, activistă de mediu.

Kate acuză Poliția că a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Spune că i-a fost încălcat dreptul la viață privată, pentru că atunci când era împreună cu Mark, el a scormonit toate ungherele vieții ei. Simte că Poliția a umilit-o.

„Dincolo de orice, rolul CEDO este să identifice cazurile în care statele nu respectă drepturile omului. Și dacă stabilim că este vorba de un abuz, atunci se face tot posibilul ca așa ceva să nu se mai întâmple”, spune Kate Wilson.

Cum reacționează Guvernul

Însă Kate nu poate fi sigură de asta. Deși guvernul britanic a condamnat oficial practicile poliției, nu a acționat în consecință.

În Londra, o anchetă care vizează acțiunile sub acoperire ale poliției este în desfășurare de câteva luni, dar a avut surprinzător de puține rezultate.

Guvernul tocmai a depus un proiect de lege în parlament care mai degrabă extinde decât limitează acțiunile agenților sub acoperire. Le-ar permite chiar să încalce legea, spre surprinderea parlamentarilor din Partidul Conservator.

„Proiectul de lege se referă la implicarea agenților sub acoperire în combaterea infracțiunilor. Este o tactică unică, importantă. Croindu-și drum până la vârful grupărilor infracționale, ei pot obține informații pe care alte agenții nu le-ar putea descoperi niciodată”, explică James Brokenshire, parlamentar al Partidului Conservator.

„Cum sunt aplicate prevederile din Declarația Drepturilor Omului, astfel încât drepturile cetățenilor noștri să fie respectate?” - se întreabă David Davis, un alt parlamentar al Partidului Conservator.

„Conform acestui proiect de lege, agențiile sunt obligate să acționeze în conformitate cu Convenția Drepturilor Omului”, susține James Brokenshire, reprezentant al Ministerului de Interne.

Deci legea britanică nu ar oferi nicio protecție împotriva execeselor comise de spioni, ci doar Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Pe viitor, poliția nu se va mai teme de controale prea stricte.

„Oricine lucrează sub acoperire pentru aceste organizații va putea comite infracțiuni fără să fie tras la răspundere. Prin urmare, sunt convinsă că astfel de practici vor continua”, obiectează Kate Wilson.

Amărăciunea trădării

Relația Lisei cu Mark s-a încheiat acum zece ani. Dar îi este greu să închidă acest capitol, pentru că se teme că acest fel de spionaj nu se va termina niciodată.

„După zece ani îmi dau seama că am noi motive de furie. Apar tot felul de lucruri noi și alte motive ca să fiu furioasă iarăși”, spune Lisa.

Timp de peste șapte ani, Mark și-a spionat partenera de viață. Cu toate acestea, informațiile pe care le-a obținut nu au dus nici măcar la o singură condamnare.

Editor : Luana Pavaluca