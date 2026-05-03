Video După anunțul Pentagonului, Trump amenință că va retrage și mai multe trupe americane din Germania

Aproximativ 86.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Europa. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele american, Donald Trump, schimbă planul Pentagonului și anunță o retragere „drastică” a trupelor din Germania, peste pragul de 5.000 de militari comunicat inițial.

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că intenţionează să retragă mai multe trupe americane din Germania decât a fost anunţat deja.

Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din bazele din Germania. Cu toate acestea, Trump le-a declarat sâmbătă reporterilor în Florida că numărul va fi mai mare.

„Vom reduce drastic efectivele”, a afirmat Trump. „Reducem mult mai mult decât 5.000”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării a declarat că retragerea urmează să fie finalizată în următoarele 12 luni. Detaliile rămân însă neclare momentan.

Decizia vine în urma unei dispute publice dintre Trump şi cancelarul german Friedrich Merz la începutul săptămânii. Merz a sugerat că guvernul iranian a „umilit” SUA în timpul negocierilor şi că americanii nu par a avea nicio strategie pentru a încheia războiul, ceea ce a provocat un răspuns furios din partea lui Trump.

Timp de decenii, au existat zeci de baze militare americane majore în Europa, care au o importanţă enormă pentru operaţiunile americane la nivel global, inclusiv în Orientul Mijlociu, aminteşte dpa. În Germania, acestea includ Comandamentul European al SUA din Stuttgart şi Baza Aeriană Ramstein din landul vestic Renania-Palatinat, care serveşte drept centru pentru Forţele Aeriene ale SUA.

Conform datelor armatei americane din aprilie, aproximativ 86.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Europa, dintre care circa 39.000 în Germania. Numărul se schimbă periodic, parţial drept urmare a rotaţiilor şi a exerciţiilor militare.

