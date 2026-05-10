După armistițiul de trei zile, Rusia vrea reluarea rapidă a negocierilor de pace. Dar pune condiții: „Ei ştiu că trebuie să facă asta”

Iuri Ușakov, consilier pe politică externă al lui Putin. Foto: Profimedia
O posibilă întâlnire Putin - Zelenski  „Rezultatele dorite"

Kremlinul se aşteaptă la reluarea rapidă a eforturilor de mediere ale SUA pentru încheierea războiului în Ucraina, după actualul armistiţiu de trei zile, a declarat duminică la televiziunea de stat Iuri Uşakov, consilierul preşedintelui rus Vladimir Putin responsabil cu negocierile.

Totodată, Uşakov a afirmat că reglementarea conflictului ucrainean va bate pasul pe loc chiar şi după alte zeci de runde de discuţii, dacă Kievul nu-şi va retrage forţele din Donbas (regiunile Lugansk şi Doneţk), potrivit agenţiei de presă oficiale ruse TASS.

„Până când Ucraina nu va face acest pas, putem avea alte zeci de runde de negocieri, dar vom bate pasul pe loc, înţelegeţi? Asta e problema”, a afirmat Uşakov, relatează dpa, potrivit Agerpres. 

Autorităţile de la Kiev îşi vor da seama, mai devreme sau mai târziu, că retragerea forţelor lor din Donbas este inevitabilă, susţine el.

„În Ucraina, ei ştiu că trebuie să facă asta şi, oricum, o vor face mai devreme sau mai târziu", a declarat Uşakov, fost ambasador al Rusiei în SUA.

Retragerea forţelor ucrainene din Donbas este una dintre cele mai importante condiţii stabilite de Moscova pentru o soluţie negociată eficientă cu Kievul, notează sursa citată.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri această cerere a Kremlinului. Până în prezent, forţele ruse nu au reuşit să cucerească oraşele Kramatorsk şi Sloviansk din regiunea Doneţk (est), de importanţă strategică, pe care Ucraina le consideră esenţiale pentru apărarea căilor de acces către Kiev. Cealaltă componentă a Donbasului, regiunea Lugansk, se află aproape în totalitate sub controlul Moscovei.

O posibilă întâlnire Putin - Zelenski 

Preşedintele rus, Vladimir Putin, s-a arătat sâmbătă dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, dar numai pentru a semna un tratat de pace, nu pentru negocieri propriu-zise, notează EFE.

Zelenski, care susţine că Constituţia ţării sale îi interzice cedarea de teritoriu şi solicită să se pună accentul pe necesitatea unor garanţii de securitate pentru Ucraina, este dispus să se întâlnească cu Putin doar pe un teritoriu neutru.

Referitor la emisarii Washingtonului, Iuri Uşakov a afirmat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump vor sosi „în curând" la Moscova, fără a preciza vreo dată.

Consilierul lui Putin a spus că armistiţiul - în vigoare până luni - a fost convenit în urma unor discuţii telefonice care s-au întins pe parcursul a două zile cu SUA, discuţii care, potrivit lui, „nu au fost deloc uşoare".

Witkoff şi Kushner au mediat şi în trecut discuţiile între Rusia şi Ucraina, fără a reuşi însă să obţină progrese reale. Uşakov a menţionat că aceştia au fost implicaţi şi în discuţiile privind conflictul din Orientul Mijlociu.

Ambele părţi au semnalat încălcări pe scară largă ale armistiţiului anunţat vineri de Trump, deşi observatorii au remarcat o scădere generală a atacurilor, în special a celor îndreptate împotriva instalaţiilor energetice situate în spatele liniilor frontului.

„Rezultatele dorite”

Ministerul rus al Apărării a comunicat duminică 16.000 de încălcări ale armistiţiului, inclusiv focuri de armă izolate. Ministerul susţine că 57 de drone ucrainene au fost doborâte, potrivit dpa.

Statul Major General al armatei ucrainene a informat duminică despre 150 de atacuri ruseşti în ultimele ore, în timp ce forţele aeriene ale Ucrainei au declarat că 27 de drone ruseşti au fost doborâte.

Cinci persoane, printre care doi copii, au fost rănite sâmbătă în oraşul Harkov, din estul Ucrainei, după ce o dronă a lovit un bloc de locuinţe, au anunţat autorităţile locale.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta că sancţiunile împotriva Rusiei şi alte forme de presiune dau rezultate, subliniind că cooperarea în acest sens în Europa trebuie să rămână solidă.

„Este clar că efectul combinat al sancţiunilor împotriva Rusiei şi al altor forme de presiune dă rezultatele dorite. Mulţumesc tuturor celor care contribuie la acest efort!", a scris el într-o postare pe reţelele de socializare.

