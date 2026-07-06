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După atacul asupra Kievului, Zelenski pune presiune pe SUA și Europa: Ucraina are nevoie urgentă de sisteme Patriot

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Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Din articol
Rusia a lansat sute de drone şi zeci de rachete Războiul din Iran a accentuat deficitul de rachete Patriot

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este „de o importanţă critică” ca summitul NATO care începe marţi la Ankara să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene, la câteva ore după ce un nou atac masiv al Rusiei asupra Kievului a ucis zece persoane.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaţilor noştri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidenţiale. Statele Unite şi Europa au suficiente resurse pentru a opri acest teroare”, a scris pe X Volodimir Zelenski, condamnând atacul, informează EFE preluată de Agerpres.

Rusia a lansat sute de drone şi zeci de rachete

Potrivit forţelor aeriene ucrainene, Rusia a atacat luni dimineaţă cu 351 de drone şi 68 de rachete, printre care 23 balistice Iskander-M şi şase antinavă Zircon şi Oniks.

Niciuna dintre rachetele balistice şi antinavă nu a putut fi doborâtă, iar toate şi-au atins ţintele.

Potrivit Ministerului Apărării rus, în atac au fost lovite companii de apărare şi instalaţii energetice din Kiev, precum şi aerodromuri militare din mai multe regiuni ucrainene.

Citește și: Von der Leyen: Atacurile ruseşti asupra Kievului arată că Ucraina are „nevoie urgentă” de apărare antiaeriană

Kievul a fost vizat şi joi dimineaţă de un alt atac cu drone şi rachete, în care apărarea aeriană ucraineană şi-a arătat neputinţa în faţa rachetelor balistice ruseşti.

În atacul de joi, în care, potrivit Ministerului Apărării rus, au fost lovite numeroase fabrici de drone şi componente pentru rachete, şi-au pierdut viaţa 30 de civili.

Preşedintele Zelenski i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să acorde Ucrainei licenţele necesare pentru a fabrica, împreună cu partenerii săi europeni, sisteme antirachetă Patriot şi rachetele interceptoare PAC-3 utilizate de acestea.

Kievul aşteaptă un răspuns din partea preşedintelui SUA şi pune presiune şi asupra partenerilor europeni pentru a pune în aplicare planurile promovate de Zelenski privind construirea pe continent a unui sistem propriu de apărare antiaeriană, capabil să intercepteze rachete balistice la fel ca Patriot.

Citește și: ISW: Putin și Gherasimov mint privind teritoriul cucerit în Ucraina. Cu cât a exagerat dictatorul rus

Războiul din Iran a accentuat deficitul de rachete Patriot

Penuria de rachete Patriot şi PAC-3 a fost accentuată de războiul din Iran.

Ucraina primeşte majoritatea rachetelor PAC-3 datorită contribuţiilor financiare ale partenerilor săi, în special europeni, care permit achiziţionarea unităţilor disponibile din Statele Unite.

După revenirea la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a oprit livrarea majorităţii armamentului oferit gratuit Ucrainei.

Editor : Ana Petrescu

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