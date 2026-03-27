După atacul lui Trump la adresa aliaților NATO, Rubio participă la reuniunea G7 din Franța. Ce este pe agenda discuțiilor

Marco Rubio la reuniunea G7, în Franța. Foto: Profimedia Images
Rusia respinge acuzațiile privind schimbul de informații Aliații cer clarificări de la SUA 

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, participă vineri la reuniunea miniștrilor de externe din G7, organizată în Franța. Mai multe state europene au acuzat Rusia că sprijină Iranul în atacurile împotriva forțelor americane din războiul din Orientul Mijlociu și au anunțat că vor discuta acest subiect cu Rubio, relatează Reuters. Prezența acestuia în Franța vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat joi noi atacuri la adresa aliaților din NATO. 

Rubio participă la a doua zi a întâlnirii miniștrilor din principalele democrații occidentale, desfășurată pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, al incertitudinilor economice și al îngrijorărilor legate de politica externă imprevizibilă a administrației Donald Trump.

Miniștrii urmează să discute și despre Strâmtoarea Ormuz, ruta esențială pentru transportul de petrol și gaze, blocată în mare parte de Iran, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și la turbulențe pe piețele financiare.

Două surse occidentale din domeniul securității și un oficial regional apropiat de Teheran au declarat pentru Reuters că Moscova ar fi furnizat imagini din satelit Iranului și ar fi contribuit la modernizarea dronelor iraniene, după modelul celor utilizate de Rusia în războiul din Ucraina. Alte publicații au relatat, de asemenea, că Rusia sprijină Iranul în conflictul cu SUA și Israel, așa cum Teheranul a ajutat anterior Moscova în războiul din Ucraina.

„Suntem profund îngrijorați de legăturile dintre Rusia și Iran, inclusiv în ceea ce privește capabilitățile comune – de exemplu, dronele furnizate de Iran Rusiei și utilizate în conflictul din Ucraina”, a declarat ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

„Am observat, de asemenea, sprijinul oferit de Rusia Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu”, a spus aceasta, în fața jurnaliștilor, la reuniunea de la Abația Vaux-de-Cernay, lângă Paris. „Ca state G7, avem un interes comun să discutăm aceste aspecte.”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi că Rusia „ajută Iranul cu informații pentru a viza americani” și sprijină Teheranul cu drone pentru a ataca țări vecine și baze militare ale SUA.

Înainte de deplasarea în Europa, Rubio a minimalizat însă acuzațiile la adresa Moscovei: „Cred că Rusia este concentrată în principal pe războiul pe care îl poartă în prezent. În rest, nu am nimic de adăugat acum.”

Rusia respinge acuzațiile privind schimbul de informații

Într-un interviu acordat postului France 2, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins acuzațiile privind furnizarea de informații către Iran: „Am furnizat Iranului echipamente militare, dar nu putem accepta acuzațiile că transmitem informații către Iran”, a declarat acesta.

Doi diplomați europeni au precizat că miniștrii intenționează să aducă în discuție cooperarea ruso-iraniană în cadrul reuniunii de vineri, în speranța că vor determina SUA să adopte o poziție mai dură față de Moscova.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că „există motive să credem că Rusia sprijină eforturile Iranului, inclusiv militar, îndreptate în special împotriva unor ținte americane”.

Marco Rubio și Jean-Noel Barrot. Foto: Profimedia Images

Aliații cer clarificări de la SUA 

Partenerii Washingtonului așteaptă, de asemenea, mai multă claritate privind obiectivele operațiunilor militare ale SUA și Israelului și dacă există un canal diplomatic real pentru încheierea conflictului.

De la atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, Teheranul a ripostat prin lovituri asupra Israelului, bazelor americane și statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Pentru a demonstra că își intensifică implicarea, Franța a organizat joi o videoconferință cu aproximativ 35 de armate din întreaga lume, în căutarea unor parteneri și soluții pentru o eventuală misiune de redeschidere a strâmtorii după încheierea războiului.

Reuniunea de două zile reunește miniștri din statele G7 – Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și SUA – alături de Uniunea Europeană.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Digi Sport
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pete Hegseth
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia visits the White House
Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului. MBS vede o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu
mina marina foto mapn
Ambasada Rusiei la București dă vina pe Ucraina pentru minele din Marea Neagră. MApN: încercări de distorsionare a realității
Israel Welcome US President Donald Trump
America și Israel, cot la cot în războiul din Iran: cât de aliniați sunt Trump și Netanyahu. Aliații sunt sceptici
ONU, Consiliul de Securitate
Moscova a solicitat o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU, astăzi, pe tema războiului din Iran
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Israelul anunță că va...
violenta domestica
Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață...
Ultimele știri
Adrian Negrescu, consultant fiscal, despre execuția bugetară la două luni: „Cea mai rapidă corecție a deficitului din ultimii ani”
Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
„Casa Rusă” din Cehia a fost atacată cu cocktailuri Molotov. Reacția MAE de la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul...
Adevărul
Halda de zgură de la Hunedoara, muntele de fier ascuns lângă marele combinat siderurgic
Playtech
Ce rol are cifra 6 de pe tastatura bancomatului. Salvează timp dacă o apeşi când scoţi bani
Digi FM
Țara europeană unde criza a lovit puternic, dar salariul minim crește a șasea oară din 2022 încoace
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
Pro FM
Fiica lui Andrea Bocelli, criticată de fani după ce a dezvăluit că joacă într-un serial: „Oare ar fi primit...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Newsweek
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
Digi FM
Lady Gaga împlinește 40 de ani. Top 10 apariții extravagante pe care nimeni nu le poate uita 
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”