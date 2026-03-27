După atacul lui Trump la adresa aliaților NATO, Rubio participă la reuniunea G7 din Franța. Ce este pe agenda discuțiilor

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, participă vineri la reuniunea miniștrilor de externe din G7, organizată în Franța. Mai multe state europene au acuzat Rusia că sprijină Iranul în atacurile împotriva forțelor americane din războiul din Orientul Mijlociu și au anunțat că vor discuta acest subiect cu Rubio, relatează Reuters. Prezența acestuia în Franța vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a lansat joi noi atacuri la adresa aliaților din NATO.

Rubio participă la a doua zi a întâlnirii miniștrilor din principalele democrații occidentale, desfășurată pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, al incertitudinilor economice și al îngrijorărilor legate de politica externă imprevizibilă a administrației Donald Trump.

Miniștrii urmează să discute și despre Strâmtoarea Ormuz, ruta esențială pentru transportul de petrol și gaze, blocată în mare parte de Iran, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și la turbulențe pe piețele financiare.

Două surse occidentale din domeniul securității și un oficial regional apropiat de Teheran au declarat pentru Reuters că Moscova ar fi furnizat imagini din satelit Iranului și ar fi contribuit la modernizarea dronelor iraniene, după modelul celor utilizate de Rusia în războiul din Ucraina. Alte publicații au relatat, de asemenea, că Rusia sprijină Iranul în conflictul cu SUA și Israel, așa cum Teheranul a ajutat anterior Moscova în războiul din Ucraina.

„Suntem profund îngrijorați de legăturile dintre Rusia și Iran, inclusiv în ceea ce privește capabilitățile comune – de exemplu, dronele furnizate de Iran Rusiei și utilizate în conflictul din Ucraina”, a declarat ministrul britanic de externe, Yvette Cooper.

„Am observat, de asemenea, sprijinul oferit de Rusia Iranului în conflictul din Orientul Mijlociu”, a spus aceasta, în fața jurnaliștilor, la reuniunea de la Abația Vaux-de-Cernay, lângă Paris. „Ca state G7, avem un interes comun să discutăm aceste aspecte.”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat joi că Rusia „ajută Iranul cu informații pentru a viza americani” și sprijină Teheranul cu drone pentru a ataca țări vecine și baze militare ale SUA.

Înainte de deplasarea în Europa, Rubio a minimalizat însă acuzațiile la adresa Moscovei: „Cred că Rusia este concentrată în principal pe războiul pe care îl poartă în prezent. În rest, nu am nimic de adăugat acum.”

Rusia respinge acuzațiile privind schimbul de informații

Într-un interviu acordat postului France 2, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins acuzațiile privind furnizarea de informații către Iran: „Am furnizat Iranului echipamente militare, dar nu putem accepta acuzațiile că transmitem informații către Iran”, a declarat acesta.

Doi diplomați europeni au precizat că miniștrii intenționează să aducă în discuție cooperarea ruso-iraniană în cadrul reuniunii de vineri, în speranța că vor determina SUA să adopte o poziție mai dură față de Moscova.

Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că „există motive să credem că Rusia sprijină eforturile Iranului, inclusiv militar, îndreptate în special împotriva unor ținte americane”.

Aliații cer clarificări de la SUA

Partenerii Washingtonului așteaptă, de asemenea, mai multă claritate privind obiectivele operațiunilor militare ale SUA și Israelului și dacă există un canal diplomatic real pentru încheierea conflictului.

De la atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, Teheranul a ripostat prin lovituri asupra Israelului, bazelor americane și statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Pentru a demonstra că își intensifică implicarea, Franța a organizat joi o videoconferință cu aproximativ 35 de armate din întreaga lume, în căutarea unor parteneri și soluții pentru o eventuală misiune de redeschidere a strâmtorii după încheierea războiului.

Reuniunea de două zile reunește miniștri din statele G7 – Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și SUA – alături de Uniunea Europeană.

