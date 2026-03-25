După atacul masiv al Rusiei cu aproape 1.000 de drone asupra Ucrainei, Moscova susține că a doborât peste 300 de drone lansate de Kiev

Rusia a afirmat miercuri că a doborât în timpul nopţii 389 de drone ucrainene, un atac de amploare ce a vizat în special regiunea Leningrad, din nord-vestul ţării, unde a fost lovit un important port din Golful Finlandei.

În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile împotriva Rusiei, care, de la începutul ofensivei sale din februarie 2022, bombardează zilnic ţara şi a lansat marţi aproape 1.000 de drone în 24 de ore, potrivit Kievului, relatează AFP, citată de News.ro.

Între marţi, ora 20:00, şi miercuri, ora 04:00, „sistemele de apărare aeriană au interceptat şi distrus 389 de drone ucrainene”, în special deasupra regiunilor Briansk, Belgorod şi Kursk, situate la graniţa cu Ucraina, a anunţat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat. Atacurile cu drone au vizat, de asemenea, regiunea Moscovei, precum şi regiunea Leningrad, unde a fost lovit importantul port Ust-Luga, din Golful Finlandei, au informat autorităţile locale.

Regiunea Leningrad înconjoară oraşul Sankt Petersburg şi se află la câteva sute de kilometri de Ucraina. „Un incendiu este în curs de stingere în portul Ust-Luga”, a declarat guvernatorul regiunii, Aleksandr Drozdenko. Potrivit acestuia, nu s-au înregistrat victime.

El nu a precizat ce zonă a portului a fost afectată. Acesta are o activitate importantă în special pentru exporturile ruseşti de îngrăşăminte, petrol şi cărbune.

Luni, Ucraina lovise deja portul Primorsk, situat tot lângă graniţa cu Finlanda, provocând un incendiu.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a raportat miercuri „pagube importante” aduse infrastructurilor energetice din această regiune, situată în vecinătatea regiunii ucrainene Harkov. „În consecinţă, au fost semnalate întreruperi în furnizarea de energie electrică, apă şi încălzire”, a precizat el.

La rândul său, Moscova a lansat marţi cel mai important atac aerian diurn de la începutul conflictului, lansând aproape 1.000 de drone în 24 de ore, dintre care 556 în timpul zilei, a informat Kievul. Împreună cu atacurile din timpul nopţii, acest atac a provocat opt morţi în mai multe regiuni ale ţării, potrivit autorităţilor ucrainene.

