După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol

Rusia intenţionează să îşi crească exporturile de petrol din porturile vestice la aproape 2 milioane de barili pe zi în august, cu aproximativ 200.000 bpd mai mult decât estimările anterioare, în contextul în care două rafinării şi-au redus activitatea în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat două surse din industrie, citate de Reuters.

Această creştere suplimentară a livrărilor ar putea pune o presiune descendentă asupra preţului petrolului la nivel global, într-un moment în care OPEC+, inclusiv Rusia, a convenit deja o majorare a producţiei începând de duminică.

Rafinăriile Ryazan şi Novokuibyshevsk, operate de Rosneft, au oprit mai multe unităţi de distilare a ţiţeiului după atacurile de sâmbătă seara. Potrivit surselor, reparaţiile vor dura aproximativ o lună. Rosneft nu a oferit un răspuns imediat la solicitările Reuters, scrie News.ro.

Creşterea exporturilor de la planificarea iniţială de 1,77 milioane bpd la aproape 2 milioane va necesita adăugarea a până la 10 tancuri petroliere de tip Aframax, fiecare cu o capacitate de transport între 80.000 şi 100.000 de tone metrice, au precizat sursele, iar calculele Reuters confirmă acest necesar logistic.

Acest demers vine în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra Indiei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc transportat pe mare, pentru a-şi reduce achiziţiile de ţiţei rusesc Urals. Rafinăriile de stat indiene au început deja să reducă importurile din Rusia şi să cumpere alternative din alte regiuni.

Între timp, emisari americani, printre care Steve Witkoff, au sosit miercuri la Moscova pentru a negocia un acord de pace în Ucraina, înaintea termenului limită stabilit de preşedintele Donald Trump, care a ameninţat cu noi sancţiuni în lipsa unui progres.

Rafinăria Ryazan a procesat 262.000 bpd în 2024, reprezentând aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, iar Novokuibyshevsk a procesat 115.000 bpd.

