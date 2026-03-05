Live TV

După B-1 și B-2, SUA au aruncat în luptă și B-52H Stratofortress. Cum arată un atac pe distanțe llungi, „de manual”, al US Air Force

Data publicării:
Cisterna KC-10 alimentează din zbor B-52H
Cisterna KC-10 alimentează din zbor B-52H. Foto: Profimedia
Din articol
B-52H Stratofortress

În ultimele ore, surse OSINT și de monitorizare radio au semnalat faptul căo formațiune de bombardiere strategice B-52H Stratofortress ale US air Force, care se întorceau de la operațiuni de atac împotriva Iranului, s-a coordonat cu mai multe avioane cisternă KC-135 deasupra Mediteranei de Est, pentru realimentare, după ce inițial, decolaseră de la o bază continentală americană.

Operațiunea de realimentare a implicat indicativele CHILL11 (trei B-52) și BLUE37 (cinci avioane cisternă KC-135), evidențiind amploarea logisticii aeriene care susține misiunile de atac pe distanțe lungi ale SUA în regiune, scrie Itamilradar.

Conform monitorizării împărtășite de observatorii aviației și interceptărilor radio care circulă online, formația de avioane cisternă BLUE37 s-a întâlnit cu grupul de bombardiere CHILL11 în jurul orei 04:10, după ce bombardiere au finalizat o misiune de atac asupra Iranului.

Comunicarea ar fi inclus confirmarea a trei aeronave receptoare — probabil B-52H — înainte ca formația să declare MARSA (Military Assumes Responsibility for Separation of Aircraft), o procedură utilizată atunci când aeronavele militare își coordonează propria separare în timpul operațiunilor de realimentare.

Ceea ce face această secvență deosebit de remarcabilă este, de fapt, originea aparentă a bombardierelor.

Citește și

SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În ultimele zile, datele de urmărire au indicat un zbor CHILL11 format din trei B-52H care au plecat de la baza aeriană Minot din Dakota de Nord și s-au îndreptat spre est, traversând Statele Unite în direcția Atlanticului.

Acestea erau sprijinite de o altă formație — BLUE19 — compusă din avioane cisternă KC-46 care au plecat de la baza aeriană McGuire. Aceste avioane cisternă făceau probabil parte din prima fază de realimentare înainte ca bombardierele să traverseze Atlanticul.

Acest model sugerează un profil clasic de atac american pe distanțe lungi: lansare de la bazele CONUS (Continental United Stetes), mai multe grupuri de avioane cisternă peste Atlantic și Marea Mediterană, executarea atacului și realimentarea pe drumul de întoarcere.

Realimentarea observată în apropierea Ciprului se potrivește acestui model și confirmă modul în care bombardierele strategice americane pot opera la nivel global fără a fi dislocate permanent în baze avansate.

În ultimele zile, bombardierele strategice B-1 și B-2 au fost utilizate și în atacuri împotriva Iranului, lansându-se direct de la bazele din Statele Unite contin

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și

Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”

B-52H Stratofortress

B-52 Stratofortress, în varianta sa modernizată B-52H, reprezintă unul dintre cele mai longevive și versatile bombardiere strategice din istorie. Proiectat de compania Boeing în timpul Războiului Rece, avionul a intrat în serviciul Forțelor Aeriene ale Statele Unite ale Americii în anii 1960 și continuă să fie activ și astăzi, după numeroase programe de modernizare.

Varianta B-52H se diferențiază de versiunile anterioare prin utilizarea motoarelor turboventilatoare Pratt & Whitney TF33, mai eficiente și mai silențioase decât cele turbojet inițiale. Aeronava are opt motoare dispuse în patru gondole sub aripi, o anvergură impresionantă de peste 56 de metri și o lungime de aproximativ 49 de metri. Datorită capacității mari de combustibil și posibilității de realimentare în aer, B-52H poate efectua misiuni intercontinentale fără escală.

Rolul principal al B-52H este descurajarea strategică. Poate transporta o gamă variată de armament convențional și nuclear, inclusiv bombe ghidate de precizie, rachete de croazieră și muniții inteligente moderne. De-a lungul timpului, avionul a fost adaptat pentru a lansa rachete precum AGM-86 și pentru a integra sisteme avansate de navigație, comunicații și război electronic. Modernizările recente includ noi radare, sisteme digitale și planuri de înlocuire a motoarelor pentru a-i prelungi durata de viață până după anul 2050.

B-52H a participat la numeroase conflicte și operațiuni, de la războiul din Vietnam până la misiuni în Orientul Mijlociu și Afganistan. Capacitatea sa de a transporta încărcături mari pe distanțe foarte lungi îl face un element esențial al puterii aeriene americane. Deși designul său datează din anii 1950, combinația dintre structură robustă și tehnologie actualizată demonstrează adaptabilitatea acestui bombardier emblematic.

Citește și

Europa se pregătește pentru un posibil atac iranian, cu drone și rachete. Cum ar putea fi afectată România


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Carney
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu
Tech Illustrations In Poland - 03 Mar 2026
Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari
explozii în orașe din Golful Persic atacate de Iran
Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător”
Cât îi costă pe americani războiul cu Iranul. SUA au avut cheltuieli uriașe încă din prima zi a atacurilor
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Alarmele aeriene au sunat in Israel, Iranul amenință cu atacuri asupra instalațiilor nucleare
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Benjamin Netanyahu la telefon
Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
profimedia-1079776785
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor...
De la confruntare limitată la război regional: cum s-ar putea încheia...
Ultimele știri
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice
De ce atacurile lui Trump îl lasă rece pe Starmer în criza Iranului. „Nu mai suntem în epoca lui Churchill”
NASA a reparat racheta Artemis II și pregătește lansarea în aprilie. Patru astronauți vor călători în jurul Lunii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Adrian Ilie și Gigi Becali au făcut planul prin care o salvează pe FCSB! Ce salariu ar avea „Cobra” și care e...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru titularul naționalei! E la un pas de transferul carierei chiar înainte de barajul Turcia –...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul...
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii