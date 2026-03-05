După B-1 și B-2, SUA au aruncat în luptă și B-52H Stratofortress. Cum arată un atac pe distanțe llungi, „de manual”, al US Air Force

În ultimele ore, surse OSINT și de monitorizare radio au semnalat faptul căo formațiune de bombardiere strategice B-52H Stratofortress ale US air Force, care se întorceau de la operațiuni de atac împotriva Iranului, s-a coordonat cu mai multe avioane cisternă KC-135 deasupra Mediteranei de Est, pentru realimentare, după ce inițial, decolaseră de la o bază continentală americană.

Operațiunea de realimentare a implicat indicativele CHILL11 (trei B-52) și BLUE37 (cinci avioane cisternă KC-135), evidențiind amploarea logisticii aeriene care susține misiunile de atac pe distanțe lungi ale SUA în regiune, scrie Itamilradar.

Conform monitorizării împărtășite de observatorii aviației și interceptărilor radio care circulă online, formația de avioane cisternă BLUE37 s-a întâlnit cu grupul de bombardiere CHILL11 în jurul orei 04:10, după ce bombardiere au finalizat o misiune de atac asupra Iranului.

Comunicarea ar fi inclus confirmarea a trei aeronave receptoare — probabil B-52H — înainte ca formația să declare MARSA (Military Assumes Responsibility for Separation of Aircraft), o procedură utilizată atunci când aeronavele militare își coordonează propria separare în timpul operațiunilor de realimentare.

Ceea ce face această secvență deosebit de remarcabilă este, de fapt, originea aparentă a bombardierelor.

În ultimele zile, datele de urmărire au indicat un zbor CHILL11 format din trei B-52H care au plecat de la baza aeriană Minot din Dakota de Nord și s-au îndreptat spre est, traversând Statele Unite în direcția Atlanticului.

Acestea erau sprijinite de o altă formație — BLUE19 — compusă din avioane cisternă KC-46 care au plecat de la baza aeriană McGuire. Aceste avioane cisternă făceau probabil parte din prima fază de realimentare înainte ca bombardierele să traverseze Atlanticul.

Acest model sugerează un profil clasic de atac american pe distanțe lungi: lansare de la bazele CONUS (Continental United Stetes), mai multe grupuri de avioane cisternă peste Atlantic și Marea Mediterană, executarea atacului și realimentarea pe drumul de întoarcere.

Realimentarea observată în apropierea Ciprului se potrivește acestui model și confirmă modul în care bombardierele strategice americane pot opera la nivel global fără a fi dislocate permanent în baze avansate.

În ultimele zile, bombardierele strategice B-1 și B-2 au fost utilizate și în atacuri împotriva Iranului, lansându-se direct de la bazele din Statele Unite contin

B-52H Stratofortress

B-52 Stratofortress, în varianta sa modernizată B-52H, reprezintă unul dintre cele mai longevive și versatile bombardiere strategice din istorie. Proiectat de compania Boeing în timpul Războiului Rece, avionul a intrat în serviciul Forțelor Aeriene ale Statele Unite ale Americii în anii 1960 și continuă să fie activ și astăzi, după numeroase programe de modernizare.

Varianta B-52H se diferențiază de versiunile anterioare prin utilizarea motoarelor turboventilatoare Pratt & Whitney TF33, mai eficiente și mai silențioase decât cele turbojet inițiale. Aeronava are opt motoare dispuse în patru gondole sub aripi, o anvergură impresionantă de peste 56 de metri și o lungime de aproximativ 49 de metri. Datorită capacității mari de combustibil și posibilității de realimentare în aer, B-52H poate efectua misiuni intercontinentale fără escală.

Rolul principal al B-52H este descurajarea strategică. Poate transporta o gamă variată de armament convențional și nuclear, inclusiv bombe ghidate de precizie, rachete de croazieră și muniții inteligente moderne. De-a lungul timpului, avionul a fost adaptat pentru a lansa rachete precum AGM-86 și pentru a integra sisteme avansate de navigație, comunicații și război electronic. Modernizările recente includ noi radare, sisteme digitale și planuri de înlocuire a motoarelor pentru a-i prelungi durata de viață până după anul 2050.

B-52H a participat la numeroase conflicte și operațiuni, de la războiul din Vietnam până la misiuni în Orientul Mijlociu și Afganistan. Capacitatea sa de a transporta încărcături mari pe distanțe foarte lungi îl face un element esențial al puterii aeriene americane. Deși designul său datează din anii 1950, combinația dintre structură robustă și tehnologie actualizată demonstrează adaptabilitatea acestui bombardier emblematic.

