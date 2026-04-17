Live TV

După căderea lui Viktor Orban, UE se grăbește să deblocheze un împrumut important pentru Ucraina

Data publicării:
steag ucraina UE euro ATM
Foto: Getty Images

Odată cu schimbarea premierului în Ungaria, Uniunea Europeană preconizează să înceapă deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în cursul celui de-al doilea trimestru, a declarat joi pentru AFP comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria ne permit acum să deblocăm programul nostru de sprijin de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei pentru anul acesta şi anul viitor”, şi-a exprimat satisfacţia Dombrovskis.

„Ne propunem ca prima tranşă a împrumutului nostru către Ucraina să fie transferată către această ţară în al doilea trimestru al acestui an”, adică înainte de sfârşitul lunii iunie, a adăugat el.

Acest împrumut important era blocat de la sfârşitul anului 2025 de către premierul ungar Viktor Orban, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Odată cu înfrângerea electorală înregistrată de Orban duminică, care îl va propulsa pe Peter Magyar la cârma ţării în luna mai, Bruxellesul speră la o dezgheţare rapidă a acestor fonduri.

De altfel, oficiali ai Uniunii Europene vor participa vineri la Budapesta la o primă întâlnire cu echipa viitorului prim-ministru ungar.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este destinat să acopere două treimi din nevoile financiare ale Ucrainei, potrivit lui Dombrovskis.

Însă, a subliniat comisarul european, „putem fi destul de încrezători în capacitatea noastră de a acoperi toate nevoile de finanţare ale Ucrainei”, datorită sprijinului altor parteneri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Ultimele știri
Suedia vrea să expulzeze migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”. Societata civilă acuză criterii discriminatorii
O vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a Titanicului, scoasă la licitație
Alertă în Galați, după ce o grenadă a fost găsită pe o stradă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Jennifer Aniston și Jim Curtis ar fi început să-și plănuiască nunta: „Își doresc o nuntă simplă, pe plajă!”
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Dakota Johnson, pe lista TIME a celor mai influenți oameni în 2026. Melanie Griffith: Te iubesc. Meriți atât...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...