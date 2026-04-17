După căderea lui Viktor Orban, UE se grăbește să deblocheze un împrumut important pentru Ucraina

Odată cu schimbarea premierului în Ungaria, Uniunea Europeană preconizează să înceapă deblocarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în cursul celui de-al doilea trimestru, a declarat joi pentru AFP comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria ne permit acum să deblocăm programul nostru de sprijin de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei pentru anul acesta şi anul viitor”, şi-a exprimat satisfacţia Dombrovskis.

„Ne propunem ca prima tranşă a împrumutului nostru către Ucraina să fie transferată către această ţară în al doilea trimestru al acestui an”, adică înainte de sfârşitul lunii iunie, a adăugat el.

Acest împrumut important era blocat de la sfârşitul anului 2025 de către premierul ungar Viktor Orban, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Odată cu înfrângerea electorală înregistrată de Orban duminică, care îl va propulsa pe Peter Magyar la cârma ţării în luna mai, Bruxellesul speră la o dezgheţare rapidă a acestor fonduri.

De altfel, oficiali ai Uniunii Europene vor participa vineri la Budapesta la o primă întâlnire cu echipa viitorului prim-ministru ungar.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este destinat să acopere două treimi din nevoile financiare ale Ucrainei, potrivit lui Dombrovskis.

Însă, a subliniat comisarul european, „putem fi destul de încrezători în capacitatea noastră de a acoperi toate nevoile de finanţare ale Ucrainei”, datorită sprijinului altor parteneri.

