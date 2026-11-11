După ce a amenințat cu represalii, Rusia a decis expulzarea unui diplomat moldovean. Care e motivul

Ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Lilian Darii, a fost convocat marţi la Ministerul rus de Externe, unde a primit o notă de protest şi i s-a comunicat că Moscova a declarat indezirabil un angajat al ambasadei Republicii Moldova.

Moscova spune că a luat măsura ca răspuns la decizia Chişinăului de a declara persona non grata, pe 23 octombrie, un angajat al Ambasadei Rusiei. În acea zi, o dronă s-a prăbuşit şi a explodat în satul Chiştelniţa, raionul Teleneşti, la mai puţin de 100 de metri de o locuinţă, reaminteşte NewsMaker, potrivit News.ro.

Ministerul rus de Externe i-a transmis ambasadorului Lilian Darii un protest „ferm” şi a calificat decizia Chişinăului drept „gest neprietenos”. Moscova susţine că autorităţile Republicii Moldova nu au prezentat dovezi că drona era de origine rusă.

„Adevăratul scop este distrugerea în continuare a relaţiilor ruso-moldoveneşti, care au o istorie de secole, şi crearea unor condiţii cât mai nefavorabile pentru activitatea Reprezentanţei Permanente a Rusiei la Chişinău”, comentează Moscova decizia autorităţilor de la Chişinău.

„În baza principiului reciprocităţii, partea rusă declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă”, se arată în comunicatul MAE rus, publicat marţi seara târziu.

Editor : C.L.B.