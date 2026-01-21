Live TV

După ce a criticat inițial Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza, Netanyahu a acceptat invitaţia lui Trump

Data publicării:
US President Donald Trump visits Israel
Donald Trump și Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace, a anunţat miercuri biroul său pe platforma X, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres. 

„Benjamin Netanyahu a acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura, în calitate de membru, Consiliului pentru Pace”, care va fi format din lideri din întreaga lume, se arată într-un scurt comunicat al biroului premierului israelian.

Decizia vine la câteva zile după ce Israelul a contestat componenţa Consiliului de Pace, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez.

„Anunţul privind componenţa Comitetului Director pentru Gaza, care ţine de Consiliul de Pace pentru Gaza (înfiinţat de Trump şi prezidat de acesta), nu a fost coordonat cu Israelul şi contravine politicii sale”, arată într-un comunicat publicat de biroul lui Netanyahu.

Consiliul pentru Pace a fost iniţial conceput pentru a supraveghea reconstrucţia Fâşiei Gaza, devastată de peste doi ani de război între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Însă statutul consiliului prezentat de Trump îi acordă acestuia din urmă, în calitate de preşedinte al acestui organism, puteri foarte largi şi dezvăluie o iniţiativă şi un mandat care depăşesc cu mult problema teritoriului palestinian, şi anume de a contribui la rezolvarea conflictelor armate din întreaga lume.

Crearea Consiliului de Pace prevăzut de Trump pentru Gaza a fost aprobată, la fel ca restul acestei iniţiative, de Consiliul de Securitate al ONU, însă „strict în acest scop”, a reiterat luni Farhan Haq, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Sub presiunea Statelor Unite, un armistiţiu foarte fragil a intrat în vigoare pe 10 octombrie, la puţin peste doi ani de la începerea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023.

La mijlocul lunii ianuarie, Statele Unite au anunţat trecerea la cea de-a doua fază a planului lui Trump menit să pună capăt războiului, însă cele două părţi beligerante se acuză reciproc de încălcarea zilnică a armistiţiului.

Pe lângă dezarmarea Hamas, cea de-a doua fază a planului prevede o retragere treptată a trupelor israeliene din Fâşia Gaza şi desfăşurarea unei forţe internaţionale de stabilizare.

Editor : C.L.B.

