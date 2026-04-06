După ce a dat vina pe Ucraina pentru sabotajul împotriva gazoductului sârbo-ungar, Viktor Orban ridică din umeri: „Deocamdată nu ştim”

Hungarian PM VIKTOR ORBAN takes a bow as his supporters cheer for him ar poitical rally
Viktor Orban se confruntă cu cea mai dificilă campanie politică.
Ungaria a dat vina pe Ucraina Explozibili din SUA Ucraina a respins acuzațiile

Premierul ungar Viktor Orban a recunoscut luni că nu ştie cine ar fi putut amplasa explozibilii descoperiţi în Serbia, în apropierea frontierei cu Ungaria, după ce serviciile de informaţii sârbe au negat că ar avea indicii care să arate către Ucraina. Inițial, oficialii maghiari au indicat spre Ucraina ca autoare a tentativei.

„Deocamdată nu ştim cine a dorit să comită sabotajul împotriva TurkStream, sârbii investighează aceasta în prezent”, a afirmat Viktor Orban într-o conferinţă de presă susţinută în districtul Kiskundorozsma din Szeged (oraş din sudul Ungariei), situat lângă graniţa cu Serbia, pe unde intră conducta respectivă în ţară, potrivit EFE, preluată e Agerpres.

Premierul ungar s-a referit la descoperirea a două pachete mari de explozibili în nordul Serbiei, lângă graniţa cu Ungaria, în apropierea conductei „Balkan Stream”, o ramificaţie a conductei „TurkStream”, care aprovizionează ambele ţări cu gaze naturale ruseşti, incident despre care a informat duminică preşedintele sârb, Aleksandar Vucic.

Anunţul a avut un impact puternic nu doar în Ungaria, unde campania electorală pentru alegerile cruciale din 12 aprilie a intrat în linie dreaptă, ci şi dincolo de graniţele ţării.

Ungaria a dat vina pe Ucraina

Iniţial, guvernul ungar a vorbit despre un „atac terorist” şi, în aceeaşi zi, a atacat Kievul, după ce a organizat o reuniune extraordinară şi urgentă a Consiliului de Apărare, în cadrul căreia s-a luat decizia desfăşurării de soldaţi de-a lungul secţiunii ungare a conductei de gaze.

„Această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acţiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă aprovizionarea cu gaze şi petrol din Rusia către Europa”, a declarat ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

„Pretenţiile Ucrainei reprezintă o ameninţare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc”, a afirmat pe reţelele de socializare şi Viktor Orban, liderul din UE cel mai apropiat de Moscova.

De asemenea, Kremlinul a considerat „foarte probabil” ca ancheta asupra cazului să indice „urme de implicare din partea regimului de la Kiev”, după cum a afirmat luni purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Explozibili din SUA

Directorul Agenţiei de Securitate Militară din Serbia (VBA, contrainformaţiile sârbe), Duro Jovanic, a respins categoric aceste presupuneri.

„Nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze acest sabotaj”, a declarat Jovanic, citat de Radio Free Europe, dezvăluind în acelaşi timp că explozibilii găsiţi - special ambalaţi, sigilaţi ermetic, alături de capsule de detonatoare - sunt de fabricaţie americană.

„Judecând după marcajele de pe explozibili, este fără echivoc că producătorul provine din SUA”, ceea ce „nu spune nimic” despre presupusul autor al tentativei de sabotaj, a declarat Jovanic, promiţând să publice rezultatele analizei criminalistice în curs de desfăşurare imediat ce aceasta va fi finalizată.

Ucraina a respins acuzațiile

La rândul său, Kievul a declarat că nu are nimic de a face cu acest incident.

„Respingem categoric încercările de a implica în mod fals Ucraina în incidentul legat de explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului TurkStream din Serbia. Ucraina nu are nicio legătură cu aceasta”, a declarat duminică pe contul său de pe platforma X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tihii.

„Cel mai probabil este o operaţiune sub steag fals a Rusiei, ca parte a unei puternice interferenţe a Moscovei în alegerile din Ungaria”, o suspiciune de altfel exprimată şi de liderul partidului de opoziţie ungar Tisza, conservatorul Peter Magyar, pe care sondajele îl indică drept favorit clar în intenţiile de vot ale ungurilor.

