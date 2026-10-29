După ce a fugit în SUA, Flavio Bolsonaro se proclamă „liderul Braziliei”

Senatorul Flavio Bolsonaro s-a autoproclamat „adevăratul preşedinte” al Braziliei după ce a pierdut alegerile prezidenţiale de duminica trecută şi a fugit în Statele Unite, relatează The Guardian și News.ro.

După ce a aterizat miercuri dimineaţă la Miami, Florida, cu familia sa, la bordul unui avion privat, senatorul de extremă dreaptă a făcut această afirmaţie într-o scrisoare publică, chiar dacă în Brazilia, propriul său partid a recunoscut victoria legitimă a lui Luiz Inácio Lula da Silva, la fel ca toate instituţiile braziliene şi observatorii internaţionali care au monitorizat şi validat scrutinul.

Cele trei ziare principale din Brazilia - Folha de S.Paulo, O Globo şi O Estado de S.Paulo - au descris toate declaraţia lui Bolsonaro drept „incitare la lovitură de stat”.

Senatorul a şters ulterior scrisoarea şi a publicat una nouă în care, în loc să se autointituleze „adevăratul preşedinte”, s-a descris drept „liderul Braziliei”.

Cum a fugit Bolsonaro

După ce a pierdut turul al doilea de duminică în faţa lui Lula, Bolsonaro a dispărut timp de peste 24 de ore, până când autorităţile argentiniene de imigrare au declarat că acesta intrase în ţară pe cale terestră marţi seara. De acolo s-a îmbarcat într-un avion Gulfstream IV, cu numărul de înmatriculare LV-JQW, care era parcat la aeroportul din Puerto Iguazú încă din primele ore ale dimineţii precedente, când au apărut primele informaţii în presa argentiniană conform cărora intenţiona să fugă cu acesta.

Bolsonaro, fiul fostului preşedinte brazilian încarcerat Jair Bolsonaro, a decolat cu avionul împreună cu soţia şi cele două fiice adolescente în jurul orei 23:30, cu destinaţia Guayaquil, în Ecuador, se pare pentru a evita spaţiul aerian brazilian. Au făcut o scurtă escală în Ecuador şi şi-au continuat drumul către aeroportul Miami-Opa Locka, un nod de aviaţie privat situat la aproximativ 11 mile nord de centrul oraşului Miami, destinat directorilor de companii şi călătorilor înstăriţi.

Bolsonaro, îmbrăcat într-o vestă antiglonţ neagră şi cu o expresie sumbră, împreună cu familia sa, a coborât din avion la ora 9:24, într-o dimineaţă însorită din sudul Floridei, demnă de o carte poştală. Au rămas pentru scurt timp în interiorul aeroportului înainte de a pleca, protejaţi de umbrele negre, urcând într-un Ford Expedition Max de culoare gri închis şi plecând în viteză sub escortă poliţienească.

Bolsonaro nu a spus nimic reporterilor înainte de a urca în maşină, iar atmosfera a fost una discretă, fără niciun susţinător prezent să-l întâmpine şi cu doar două duzini de jurnalişti ţinuţi la distanţă de doi agenţi ai Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor (CBP).

Scrisoare cu variante

În scrisoarea publicată la aproximativ şapte ore după sosirea sa, Bolsonaro i-a mulţumit şi preşedintelui Argentinei, Javier Milei, „pentru curajul său, simţul dreptăţii şi al legalităţii”, precum şi lui Donald Trump „şi minunatului popor american” pentru că l-au primit „cu braţele deschise”.

El a repetat, fără dovezi, afirmaţia sa că ar fi avut loc o „fraudă electorală” - o afirmaţie respinsă de Curtea Electorală şi de Curtea Supremă din Brazilia, precum şi de preşedinţii Camerei Deputaţilor şi ai Senatului. Partidul lui Bolsonaro a declarat luni: „Recunoaştem rezultatul alegerilor prezidenţiale”.

Cel puţin trei versiuni diferite ale scrisorii au fost publicate de Bolsonaro şi aliaţii săi, inclusiv una care folosea denumirea ţării dinainte de 1968 şi ortografia engleză „Brazil” în locul celei portugheze „Brasil” - ceea ce unii au considerat un alt semn al supunerii clanului Bolsonaro faţă de SUA, notează The Guardian.

Ce spune Trump

Ziarele braziliene au relatat că lui Bolsonaro şi familiei sale li s-au acordat vize umanitare în SUA. Marţi seara, preşedintele SUA a declarat că va aproba mutarea lor în această ţară. „Sunt oameni de treabă. … Nu am luat partea nimănui. Îi cunosc pe amândoi. Îl cunosc pe Lula. Îl cunosc puţin pe Flavio. Îl cunosc foarte bine pe tatăl lor”, a spus preşedintele SUA.

Miercuri, însă, când a fost întrebat despre afirmaţia lui Bolsonaro, Trump a spus că nu se va implica în turbulenţele postelectorale din Brazilia. „Ei bine, nu voi face niciun comentariu în legătură cu asta, dar ştiu că i-am acordat permisiunea să intre în ţară, aşa că vom vedea”, a spus el. „Dar nu mă voi implica. A fost un scrutin foarte ciudat, asta e sigur”, a comentat el.

Lula a calificat fuga lui Bolsonaro drept „ruşinoasă”. „Aşa este familia Bolsonaro. Brazilia este a doua lor patrie. Prima lor patrie este să lingă cizmele Statelor Unite, aşa cum s-au obişnuit să facă”, a declarat el la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii vârstei de 81 de ani, la Brasília.

Unii membri ai guvernului brazilian au bănuit că aliaţii lui Bolsonaro au petrecut ziua de marţi informând în secret presa că acesta se îndrepta deja spre SUA, pentru a distrage atenţia de la planul său real de a trece prin Argentina. Poliţia federală este criticată pentru că nu a reuşit să-l împiedice să părăsească ţara.

Unde a fost Bolsonaro?

Există un decalaj între momentul în care a fost văzut ultima oară de aliaţii săi, luni în jurul orei 18:00, şi momentul în care a intrat în Argentina marţi seara târziu. Rămâne neclar cum sau când a călătorit până la graniţă, sau unde s-a aflat în acel interval de timp. Imaginile difuzate de un post de televiziune din ţara respectivă arată două microbuze care trec prin punctul de control de la frontieră şi sunt apoi escortate de agenţii de securitate aeroportuară către aeroport.

Ziarul argentinian "Página/12" a relatat că aeronava aparţinea omului de afaceri Sergio Daniel Mastropietro, care a fost anchetat de poliţia locală în cadrul unuia dintre cele mai mari scandaluri din timpul administraţiei lui Javier Milei, implicând o presupusă mituire legată de achiziţionarea de medicamente pentru persoanele cu dizabilităţi.

Suspect de spălare de bani

Bolsonaro face obiectul unei anchete în cel puţin două dosare penale, unul dintre acestea vizând suspiciunile că senatorul ar fi fost implicat într-o schemă de spălare de bani în valoare de aproximativ 680 de milioane de lire sterline (905 milioane de dolari), care implică companii de pariuri.

Tocmai în legătură cu acest caz, la scurt timp după anunţarea rezultatelor alegerilor, poliţia braziliană a solicitat Curţii Supreme să dispună reţinerea paşaportului lui Bolsonaro, din cauza temerilor că acesta ar putea fugi, invocând un interviu acordat vinerea trecută de fratele său, fostul congresman Eduardo Bolsonaro.

În cadrul unui podcast difuzat în SUA, unde se află în exil autoimpus şi face lobby pe lângă administraţia Trump împotriva lui Lula, Eduardo a declarat că, în cazul în care fratele său ar pierde alegerile, acesta nu ar trebui să-şi recunoască înfrângerea şi ar trebui să plece în SUA.

Fugă planificată

Ziarul "O Globo" a relatat că fuga fusese planificată de câteva săptămâni ca măsură de urgenţă în cazul în care acesta ar fi pierdut, iar Eduardo fusese principalul organizator al acesteia, purtând discuţii cu oficiali americani cu privire la primirea senatorului.

Fuga din Brazilia a devenit aproape o practică obişnuită în rândul susţinătorilor lui Bolsonaro care se confruntă cu acuzaţii penale sau condamnări în ţară: aproximativ o duzină de politicieni sau persoane influente strâns aliniate cu Jair Bolsonaro au făcut acelaşi lucru în ultimii ani.

Chiar fostul preşedinte a petrecut trei luni în Florida la scurt timp după ce a pierdut alegerile din 2022. Ulterior, s-a întors în Brazilia şi, în timp ce era judecat pentru tentativa de lovitură de stat, a petrecut două nopţi la Ambasada Ungariei din Brasília, condusă atunci de aliatul său Viktor Orbán.

În timp ce se afla în arest la domiciliu, după ce fusese condamnat la 27 de ani de închisoare, patriarhul clanului Bolsonaro a folosit un fier de lipit în încercarea de a-şi distruge brăţara electronică de monitorizare.

Editor : A.P.