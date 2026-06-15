Președintele SUA, Donald Trump, s-a alăturat luni liderilor mondiali la summitul Grupului celor Șapte (G7), desfășurat într-o stațiune franceză de pe malul unui lac, unde a promovat acordul său preliminar pentru încheierea conflictului cu Iranul și a declarat că va încerca acum să pună capăt luptelor din Ucraina și Liban, scrie TVPWorld.

Sosirea lui Trump la summitul G7 de la Evian-les-Bains are loc într-un moment în care liderii mondiali devin din ce în ce mai circumspecți față de Statele Unite. Deși mulți dintre ei și-au exprimat ușurarea față de un acord care ar putea pune capăt conflictului cu Iranul, aceasta a fost temperată de neliniștea provocată de noile amenințări ale lui Trump cu privire la impunerea de taxe vamale împotriva Franței și de avertismentele sale cu privire la pericolele imigrației.

În declarațiile făcute presei alături de președintele francez Emmanuel Macron, Trump a spus că un memorandum de înțelegere care vizează încheierea războiului din Golf a fost deja semnat de Statele Unite și Iran, dar nu a precizat când va fi publicat textul.

Trump a spus că unele nave traversau deja Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze pe care Iranul o blocase efectiv, și că acestea vor trece fără a plăti taxe.

Odată asigurat acordul cu Iranul, Trump a declarat că își va îndrepta acum atenția către încercarea de a asigura pacea între Ucraina și Rusia, încercând în același timp să pună capăt luptelor din Liban.

„Am avut ieri o conversație foarte bună cu președintele Zelenski și președintele Putin, și cred că poate putem face ceva în această privință. Chiar cred asta. Cred că amândoi sunt deschiși la această idee”, a spus el.

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Consecințele războaielor din Europa de Est și Orientul Mijlociu sunt doar una dintre numeroasele probleme cu care se vor confrunta liderii G7 în timpul summitului din 15-17 iunie. Aceștia vor căuta, de asemenea, un teren comun în ceea ce privește abordarea dezechilibrelor economice globale, aprovizionarea cu minerale critice din afara Chinei, furnizorul dominant, și inteligența artificială.

Întâlnire crucială privind Ucraina

Trump urmează să participe la o sesiune de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în cadrul summitului, a cărui situație s-a îmbunătățit de când Trump i-a spus anul trecut în Biroul Oval: „Nu ai cărțile în mână.”

Avansul rus în Ucraina a încetinit, iar Ucraina solicită mai multe fonduri militare de la aliații săi pe fondul unui val de atacuri asupra Kievului.

Zelenski a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G7 pentru discuții menite să pună capăt războiului care durează de peste patru ani, dar Putin nu era pregătit să discute.

Rămâne de văzut dacă Zelenski va putea obține un sprijin mai mare din partea SUA, în timp ce Trump acordă prioritate încheierii definitive a conflictului cu Iranul, care i-a afectat popularitatea pe plan intern.

Obținerea de garanții din partea lui Trump ar putea fi dificilă. El este considerat un partener imprevizibil de către liderii G7, mulți dintre aceștia fiind afectați direct de deciziile unilaterale ale lui Trump care au destabilizat Orientul Mijlociu, comerțul global și diplomația și au determinat o reflecție mai profundă asupra angajamentului SUA față de ordinea globală postbelică pe care a ajutat-o să o stabilească.

Noi amenințări cu taxe vamale

Subliniind tensiunile, Trump a declarat pentru New York Post înainte de a pleca spre Franța că „nu va avea de ales” decât să aplice taxe de 100% asupra vinului francez, cu excepția cazului în care Parisul elimină taxa digitală asupra giganților tehnologici americani.

Apoi, într-o postare pe rețelele sociale chiar înainte de a ajunge la summit, el a abordat un subiect care a constituit o sursă constantă de tensiune cu aliații europeni de centru: imigrația.

„Din păcate, dacă importați oameni din țările din lumea a treia, deveniți rapid o țară din lumea a treia — și nu puteți face nimic în privința asta”, a scris el.

Macron, al cărui mandat se încheie anul viitor, este considerat din ce în ce mai mult un președinte fără putere în țara sa, dar a reușit totuși să-l atragă pe Trump la o cină fastuoasă la Palatul Versailles miercuri, pentru a marca 250 de ani de independență a Statelor Unite.

Liderul francez a declarat pentru TF1 că Franța nu va ceda amenințărilor lui Trump, adăugând: „taxele nu fac bine nimănui, mai ales taxele între țările G7”.

Editor : M.C