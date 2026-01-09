Live TV

După ce a vorbit cu Donald Trump, Gustavo Petro avertizează că există o „amenințare reală” de acțiune militară a SUA în Columbia

Preşedintele columbian Gustavo Petro.
Preşedintele columbian Gustavo Petro. Foto: Profimedia Images
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat într-un interviu pentru BBC că există în prezent o „amenințare reală” privind o posibilă acțiune militară a Statelor Unite împotriva Columbiei. Afirmațiile vin după ce președintele american Donald Trump a lansat amenințări directe la adresa țării sud-americane și după ce cei doi au purtat o convorbire telefonică miercuri seară.

Petro acuză Washingtonul că tratează alte state ca parte a unui „imperiu american” și avertizează că SUA riscă să treacă de la statutul de putere dominantă la unul de stat izolat pe plan internațional. „Un imperiu nu se construiește prin izolare”, a spus liderul columbian.

Președintele Columbiei a criticat dur și politicile de imigrare ale SUA, comparând acțiunile agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) cu cele ale „brigăzilor naziste”. Declarația vine în contextul în care administrația Trump a extins masiv operațiunile ICE, pe care le justifică prin combaterea criminalității și a imigrației ilegale.

După loviturile militare americane din Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro, Donald Trump a afirmat că o operațiune militară împotriva Columbiei „e o idee bună”. De asemenea, Trump i-a transmis în repetate rânduri lui Petro să „aibă grijă”, remarci condamnate ferm de liderul columbian.

Cei doi au avut o convorbire telefonică miercuri seară. Ulterior, Trump a anunțat că îl va primi pe Petro la Casa Albă „în viitorul apropiat”, descriind discuția drept „o mare onoare”. Un oficial columbian a susținut atunci că dialogul a reprezentat o schimbare de retorică la 180 de grade din partea ambelor părți. Totuși, declarațiile lui Petro de joi sugerează că relațiile rămân tensionate.

Petro a precizat că discuția a durat aproape o oră și s-a concentrat pe traficul de droguri, situația din Venezuela și relațiile Statelor Unite cu America Latină.

SUA, izolate pe plan internațional

Liderul columbian a reluat criticile la adresa ICE, acuzând agenția că nu doar îi persecută pe latino-americani, ci „a ajuns să ucidă cetățeni americani”. Afirmațiile vin după ce, în această săptămână, o femeie de 37 de ani, cetățean american, a fost împușcată mortal de un agent de imigrație la Minneapolis, incident care a declanșat proteste. Autoritățile federale susțin că femeia a încercat să lovească agenții cu mașina, însă primarul orașului, democratul Jacob Frey, a catalogat acțiunea drept „iresponsabilă” și a cerut retragerea agenților federali din oraș.

Potrivit administrației americane, între 20 ianuarie și 10 decembrie 2025 au fost deportate 605.000 de persoane, iar alte 1,9 milioane s-ar fi „auto-deportat” voluntar, în urma unei campanii agresive de informare. Aproximativ 65.000 de persoane se aflau în centrele de detenție ICE la finalul lunii noiembrie.

Citește și: VIDEO Reacția lui Trump, după ce o femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis: „A tras în legitimă apărare”

Petro avertizează că, dacă aceste politici continuă, SUA vor ajunge izolate pe plan internațional. El susține că Washingtonul tratează de decenii întregi guvernele din America Latină ca pe niște subordonați, indiferent de lege.

Relațiile dintre Petro și Trump sunt tensionate de mult timp, cei doi schimbând frecvent atacuri verbale și amenințări comerciale pe rețelele sociale.

După intervenția militară americană în Venezuela, Petro a acuzat SUA că urmăresc conflicte motivate de „petrol și cărbune” și a afirmat că retragerea SUA din Acordul de la Paris privind clima a contribuit la escaladarea tensiunilor globale.

Cum s-ar apăra Columbia în cazul unui atac american

În Columbia au avut loc proteste de amploare în favoarea suveranității și democrației, după amenințările lui Trump. Petro a reiterat că acestea reprezintă o „amenințare reală”, invocând inclusiv pierderile teritoriale istorice ale Columbiei, precum Panama.

Întrebat cum s-ar apăra Columbia în cazul unui atac american, Petro a spus că preferă dialogul, dar a subliniat că istoria țării arată cum a rezistat „armatelor mari”, bazându-se pe populație, munți și junglă, nu pe armament sofisticat.

Petro a confirmat că a discutat și cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, pe care a invitat-o în Columbia. El a acuzat agenții de informații străine de ingerințe în regiune, precizând că orice activitate de acest tip pe teritoriul columbian este permisă exclusiv pentru combaterea traficului de droguri.

Columbia este cel mai mare producător mondial de cocaină și un nod major al traficului internațional de droguri, având totodată rezerve importante de petrol și resurse minerale. SUA au anunțat că vor controla pe termen nelimitat vânzările de petrol venezuelean.

„Un om bolnav care face cocaină și o vinde SUA”

După operațiunea din Venezuela, Trump l-a descris pe Petro drept „un om bolnav care face cocaină și o vinde Statelor Unite”, afirmații respinse categoric de președintele columbian. Petro susține că de peste 20 de ani luptă împotriva cartelurilor de droguri, „cu prețul exilului familiei sale”.

Fost luptător de gherilă, Petro promovează o strategie de „pace totală”, bazată pe dialog cu grupările armate. Criticii spun însă că această abordare a fost prea indulgentă, în condițiile în care producția de cocaină a atins niveluri record. Petro afirmă că există atât negocieri, cât și operațiuni militare împotriva grupărilor care refuză pacea, susținând că violența și culturile de coca sunt în scădere în anumite regiuni.

„Nu suntem naivi. Știm cu cine negociem”, a concluzionat liderul columbian.

