Descoperirea unui vas de război aparţinând Coroanei Britanice, care s-a scufundat în apropiere de coasta estică a Angliei în urmă cu peste trei secole în timp ce la bordul său se afla un viitor rege, a fost anunţată vineri de cercetătorii din Regatul Unit, care au păstrat secretul timp de 15 ani pentru a proteja epava de eventualii căutători de comori, transmite Reuters.

În 1682, viitorul rege Iacob al II-lea al Angliei (în engleză James al II-lea - n.r.), care pe atunci era duce de York, a reuşit să se salveze de pe corabia The Gloucester, care se scufunda în largul coastei estice a Angliei după ce s-a lovit de un banc de nisip. Trei ani mai târziu, ducele de York avea să urce pe tronul Angliei, unde a domnit sub numele de Iacob al II-lea, respectiv pe cel al Scoţiei, unde a domnit sub numele de Iacob al VII-lea.

"Această descoperire promite să modifice în mod fundamental modul în care istoricii înţeleg contextul politic, social şi maritim al secolului al XVII-lea", a declarat Claire Jowitt, profesoară de istorie la University of East Anglia. "Este un exemplu extraordinar de moştenire culturală de importanţă naţională şi internaţională", a adăugat Jowitt, citată de Agerpres.

Locul în care se afla epava, la aproximativ 45 de kilometri în larg de Great Yarmouth, a rămas un mister până a fost găsită de fraţii Julian şi Lincoln Barnwell în 2007, după o căutare de patru ani.

"În timpul unei scufundări, primul lucru pe care l-am văzut a fost un tun mare ce stătea pe nisipul alb şi a fost o imagine uluitoare şi extrem de frumoasă", a povestit Lincoln Barnwell.

Pe epavă se aflau diferite artefacte istorice, printre care o sticlă ce purta un sigiliu cu însemnele familiei Legge - din care se trage primul preşedinte al Statelor Unite, George Washington.

"Pentru că vasul s-a scufundat foarte rapid, nimeni nu a avut timp să salveze ceva din lucrurile de valoare aflate la bord", susţine Claire Jowitt, care a descris epava folosind expresia "o extraordinară capsulă a timpului".

Printre obiectele descoperite pe epavă se numără şi echipamente de navigaţie folosite în acele vremuri, bunuri personale, haine şi sticle de vin - unele dintre ele cu conţinutul intact.

Experţii au estimat că între 130 şi 250 de oameni au murit în acel naufragiu, care ar fi putut să schimbe cursul istoriei Angliei. La şase ani după scufundarea vasului The Gloucester, regele catolic Iacob al II-lea a fost detronat de ginerele şi nepotul lui, protestantul William de Orania, în timpul "Revoluţiei Glorioase" din 1688, eveniment ce a deschis drumul pentru viitoarea monarhie constituţională britanică.

Editor : A.P.