După ce Donald Trump a anunțat armistițiul SUA–Iran, preţurile globale ale petrolului au scăzut puternic

Sonde petroliere Foto: Profimedia Images

Preţurile globale ale petrolului au scăzut puternic, iar pieţele bursiere au crescut după ce SUA şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu condiţionat de două săptămâni, care include redeschiderea importantei rute maritime Strâmtoarea Ormuz, anunţă BBC.

Preţul petrolului Brent, de referinţă, a scăzut cu aproximativ 15,9%, până la 92,30 dolari (68,87 lire sterline) pe baril, în timp ce petrolul tranzacţionat în SUA era cu aproape 16,5% mai ieftin, la 93,80 dolari.

Cu toate acestea, preţurile rămân mai ridicate decât înainte de începerea conflictului, pe 28 februarie. La acel moment, petrolul se tranzacţiona în jurul valorii de 70 de dolari pe baril.

Costul energiei a crescut după ce livrările de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu au fost grav perturbate, în urma ameninţărilor Iranului că va ataca navele care încearcă să tranziteze strâmtoarea, ca represalii pentru loviturile aeriene ale SUA şi Israelului.

Principalii indici bursieri din regiunea Asia-Pacific au crescut în primele ore de tranzacţionare. Indicele Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 4,5%, iar ASX 200 din Australia a crescut cu peste 2,5%.

Editor : C.S.

