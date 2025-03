După ce i-a cerut din arest ajutorul lui Putin, bașcana Găgăuziei i-a trimis un mesaj și lui Trump: „Noi avem ceva în comun”

Guvernatoarea (başcana) regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, Evghenia Guţul, aflată în arest preventiv la Chişinău, i-a cerut preşedintelui american Donald Trump într-o scrisoare-apel să prevină o evoluţie către un „conflict civil” în Republica Moldova şi să apere valorile democratice în această ţară, relatează luni agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Noi avem ceva în comun: amândoi am fost aleşi de popor, în pofida eforturilor propagandei şi a presiunii din partea elitelor globaliste corupte. Vă scriu, Domnule Preşedinte, din spatele gratiilor Închisorii 13 din (Republica) Moldova, unde am fost încarcerată sub acuzaţii fabricate, şi fac apel către dumneavoastră ca apărător al valorilor democratice”, se arată în scrisoarea publicată de mass-media din Republica Moldova.

Potrivit başcanei Găgăuziei, autorităţile Republicii Moldova, „sub pretextul 'combaterii corupţiei', elimină opoziţia politică şi restrâng drepturile şi autonomia” regiunii găgăuze, în timp ce UE „oferă autorităţilor centrale de la Chişinău un cec în alb pentru a recurge la represiune politică”.

Evghenia Guţul susţine în scrisoare că în Republica Moldova se repetă un „scenariu românesc”, ea notând că „elitele politice din România l-au eliminat incorect din cursă pe adevăratul câştigător al alegerilor, Călin Georgescu”, iar „acum aceleaşi tactici sunt folosite împotriva Găgăuziei”.

„Chişinăul acţionează cu un asemenea dispreţ flagrant faţă de lege întrucât se simte încurajat de impunitate şi de lipsa unei adevărate evaluări internaţionale asupra a ceea ce se întâmplă în regiunea noastră”, adaugă în scrisoare başcana Găgăuziei.

Ea îi transmite lui Trump că i se adresează pentru a obţine „sprijin politic şi moral”. „Leadership-ul dumneavoastră poate preveni alunecarea acestei situaţii într-un nou conflict civil”, consideră Evghenia Guţul.

„Dacă comunitatea internaţională nu reacţionează, Chişinăul va considera aceasta o permisiune pentru şi mai multă represiune”, insistă ea.

Anterior, başcana Găgăuziei i-a cerut ajutorul președintelui rus Vladimir Putin să pună presiune pe autorităţile moldoveneşti pentru a o elibera cât mai curând posibil.

„În numele poporului găgăuz, care nu şi-a trădat niciodată prietenii istorici, vă adresăm, dragă Vladimir Vladimirovici, un apel: folosiţi întregul arsenal de mecanisme diplomatice, politice şi juridice pentru a exercita presiuni asupra autorităţilor moldoveneşti în vederea încetării imediate a represiunii politice şi eliberării mele rapide”, spune Guţul, în declaraţia transmisă prin intermediul avocatului său. Textul declaraţiei este postat pe canalul ei de Telegram, potrivit agenției ruse de stat TASS.

Evghenia Guţul, o aliată a lui Ilan Şor, un afacerist şi politician pro-rus căutat de justiţia moldoveană, a fost reţinută pe 25 martie pe aeroportul din Chişinău.

Başcana Găgăuziei a fost plasată vineri în arest preventiv pentru 20 de zile, împotriva ei fiind formulate acuzaţii precum finanţare ilegală a campaniei sale electorale din anul 2023 şi fals în documente publice. Ea este de asemenea învinuită într-un dosar de finanţare ilegală a partidului „ŞOR”, formaţiunea lui Ilan Şor care a fost scoasă în afara legii.

Editor : C.L.B.