Pe fondul intensificării amenințărilor din partea Moscovei și al diminuării sprijinului din partea Washingtonului, armata germană își reinventează modul în care cercetează, finanțează și utilizează armamentul secolului al XXI-lea, scrie The New York Times.

Atunci când, la începutul acestui an, un roi de drone prototip a survolat un poligon militar din sudul Germaniei, acest eveniment a marcat un moment cu potențial transformator pentru forțele armate germane.

Baza era un nou centru situat pe un aerodrom militar reconvertit din Bavaria. Armata îl inaugura în acea zi din februarie, într-un efort de a revoluționa modul în care dezvoltă armamentul și cu cine colaborează în acest sens.

Anumite componente ale dronelor care au survolat zona au fost proiectate de un start-up tehnologic înființat cu doi ani în urmă — genul de producător de armament neconvențional și fără experiență pe care conducerea armatei germane obișnuia să îl evite.

„Este pur și simplu o diferență uriașă”, a declarat Lukas Köstler, directorul executiv al start-up-ului SE3 Labs.

Efortul de reînarmare al Berlinului, determinat de amenințările crescânde din partea Moscovei și de sprijinul din ce în ce mai redus din partea Washingtonului, a forțat armata să încerce să schimbe modul în care cercetează, finanțează și utilizează armamentul războiului din secolul XXI.

Timp de decenii, țara a colaborat lent și metodic cu producătorii tradiționali pentru a testa, pune în funcțiune și construi echipamente militare convenționale, precum tancuri, fregate și avioane de vânătoare. Armatei i-a fost interzisă utilizarea fondurilor publice de cercetare pentru dezvoltarea armelor, ceea ce reflecta dorința întregii societăți, după căderea nazismului, de a limita rolul acesteia în societate.

Acum, armata germană achiziționează arme care nu au fost încă testate pe deplin de la o nouă generație de producători cu care nu a avut nicio relație anterioară. Este prea devreme pentru a evalua succesul acestei schimbări și nu este clar dacă Germania — care, la fel ca restul Europei, rămâne relativ nepregătită pentru o nouă eră a războiului — își poate revizui metodele suficient de repede.

Momentul februarie 2022

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, un ombudsman parlamentar a raportat că aproape un sfert din echipamentul greu de luptă al Germaniei — precum avioane de vânătoare și tancuri — era inoperabil, iar unii soldați nu dispuneau de echipament de bază, cum ar fi lenjerie intimă, bocanci și stații radio. În ziua invaziei, un general de rang înalt a folosit LinkedIn pentru a se plânge de aceste deficiențe — pregătind terenul pentru ca Germania să investească miliarde în reînarmare, mergând până la modificarea Constituției în acest scop.

Efortul Germaniei ilustrează o luptă mai amplă la nivel european pentru a ține pasul cu schimbările tehnologice și tactice accelerate de războiul din Ucraina și pentru a depinde mai puțin de armamentul american în fața unei Rusii din ce în ce mai periculoase.

Puterea de cumpărare plasează Germania în fruntea acestei schimbări, spun experții, chiar dacă țări mai mici — precum Estonia, care are graniță comună cu Rusia — sunt pionieri în domenii specifice, cum ar fi inovarea în domeniul dronelor.

În afara Europei, forțele armate din întreaga lume fac eforturi similare; Statele Unite au un program comparabil de colaborare cu mici companii din domeniul tehnologiei și al dronelor.

Schimbarea strategiei și „goana după aur”

În Germania, autoritățile au luat măsuri pentru a consolida rapid apărarea țării după invazia Ucrainei din 2022. Bugetul a crescut și ar putea acoperi achiziția unui număr mai mare de arme. Însă listele de achiziții păreau tradiționale: sisteme de armament testate și verificate, gata de livrare — avioane de vânătoare, artilerie și tancuri pe care le puteau testa înainte de a le comanda.

De atunci, războiul a evoluat, forțând Germania — extrem de nepregătită pentru această evoluție — să-și schimbe planificarea militară. Armele autonome, dronele și inteligența artificială au devenit din ce în ce mai importante. Pentru a recupera decalajul, armata germană trebuie nu doar să utilizeze produse diferite, ci și să-și adapteze modul în care le dezvoltă.

„Programele de înarmare la scară largă nu mai sunt suficiente”, a declarat Boris Pistorius, ministrul german al apărării, în ziua inaugurării poligonului de testare, în februarie.

„Ceea ce este la fel de crucial — și va deveni și mai important în viitor — este cât de repede sunt adoptate noile tehnologii de către armată.”

Acest lucru a dus la un fel de „goană după aur” în rândul start-up-urilor germane din domeniul apărării. Responsabilii cu achizițiile au fost nevoiți să găsească modalități de a cumpăra arme care se află încă în fază de dezvoltare, de la producători cu care nu colaboraseră anterior.

La începutul acestui an, parlamentarii au aprobat contracte în valoare totală de aproape un miliard de dolari pentru „muniții zburătoare de tip loitering”, un tip de dronă utilizată atât de Rusia, cât și de Ucraina, care poate rămâne în aer ore întregi până când își identifică ținta. Este genul de armă de care Armata germană nu a avut nevoie până acum, achiziționată de la un nou tip de furnizor. Trei producători de drone au obținut contractul; doi dintre ei există de mai puțin de un deceniu.

Germania colaborează, de asemenea, cu firme ucrainene pentru a dezvolta arme cu rază lungă de acțiune care să le înlocuiască pe cele retrase de Statele Unite.

Guvernul a investit în Fire Point, o companie ucraineană care produce racheta „Flamingo”, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, care o depășește pe cea a rachetei „Tomahawk” de fabricație americană. La Ankara, săptămâna aceasta, Pistorius a semnat un acord cu Ucraina pentru a demara producția comună a unei drone cu propulsie cu reacție.

În mod separat, guvernul federal a încurajat administrațiile landurilor, care supraveghează universitățile din Germania, să elimine regulile care interzic utilizarea fondurilor publice de cercetare pentru cercetarea cu dublă utilizare. Un land, Bavaria, a făcut deja acest lucru. Altele lucrează la acest aspect.

Ce spun scepticii

Unii critici se tem că unele dintre aceste schimbări ar putea îngreuna eforturile legiuitorilor de a examina în mod corespunzător ce obține armata în schimbul banilor cheltuiți. Miliarde de euro sunt cheltuite pe arme neterminate, care s-ar putea să nu treacă de faza de dezvoltare, proiectate de start-up-uri cu capital străin.

Ca semn al acestui scepticism, Pistorius a fost nevoit să facă apel personal la parlamentari pentru a-i convinge să aprobe peste 300 de milioane de dolari pentru muniții de tip „loitering” fabricate de Stark Defence, o companie deținută parțial de Peter Thiel, un donator al lui Trump.

Unele dintre noile drone au înregistrat eșecuri în timpul testelor inițiale, subliniind natura bazată pe încercări și erori a dezvoltării dronelor și alimentând acoperirea mediatică critică. Dronele Stark s-au prăbușit în timpul unor teste inițiale, a recunoscut chiar compania, deși a afirmat că acele prăbușiri au fost probleme de început care, în cele din urmă, au ajutat-o să construiască produse mai bune.

O altă firmă producătoare de drone, Helsing, a negat informațiile conform cărora armata ucraineană ar fi încetat să mai cumpere dronele sale în urma unor eșecuri în dezvoltarea acestora, afirmând că armele au avut performanțe bune în cadrul testelor.

Pentru a încerca să rămână strâns implicată în dezvoltarea de noi arme, armata a deschis un centru de inovare în Bavaria și construiește un altul dedicat tehnologiei navale.

Aici se poate observa o scenă odată de neimaginat în cadrul armatei germane, cunoscută pentru sobrietatea sa: tineri antreprenori din start-up-uri, îmbrăcați în adidași și cu doctorate în inginerie, care lucrează pe picior de egalitate alături de ofițeri în uniformă. Ofițerii au experiență în tactici militare sau în conducerea soldaților, dar s-ar putea să nu fie la curent cu cele mai recente noutăți în materie de tehnologie de bruiaj GPS.

Zeci de companii sunt găzduite la bază, potrivit Ministerului Apărării, care nu face publice cifrele exacte. Guvernul subvenționează dezvoltarea de noi arme de către aceste firme, deși nu promite să le cumpere odată ce vor fi finalizate.

Emil Archambault, expert în drone la Consiliul German pentru Relații Externe, un institut de cercetare din Berlin, afirmă că o astfel de colaborare strânsă aduce beneficii ambelor părți. Start-up-urile au ocazia să obțină contracte militare, în timp ce armata poate începe să-și remodeleze strategiile în jurul acestor instrumente emergente.

„Este nevoie ca inovația atât în tactici, cât și în tehnologie să avanseze mână în mână”, a spus el.

Într-un test recent pe teren, Köstler, directorul SE3 Labs, a constatat că soldații erau derutați de stilul grilelor de longitudine-latitudine oferite de software-ul dronei. Köstler și echipa sa au reprogramat software-ul peste noapte, în camera lor de hotel.

„A doua zi dimineață, soldații erau în culmea bucuriei”, a povestit el. „Niciodată în armată nu au mai trăit o schimbare atât de rapidă.”

Editor : B.E.