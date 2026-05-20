După Donald Trump și Vladimir Putin, un alt lider merge în China. În ce perioadă va avea loc vizita oficială

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va efectua o vizită oficială în China în perioada 24-28 mai, la invitaţia preşedintelui Xi Jinping, au anunţat miercuri administraţia prezidenţială de la Belgrad şi Ministerul de Externe al Chinei, conform agenţiilor de presă Tanjug şi Xinhua.

Anterior, liderul Partidului Progresist Sârb, Milos Vucevic, care este, de asemenea, consilierul lui Vucic pe probleme regionale, a declarat că toate activităţile diplomatice ale preşedintelui sunt importante pentru poziţionarea Serbiei pe plan internaţional, subliniind că vizita la Beijing este una „excepţională".

El a afirmat că se aşteaptă la noi investiţii şi la întâlniri importante cu oficiali ai Partidului Comunist Chinez, adăugând că energia rămâne un domeniu-cheie al cooperării bilaterale. Vucevic a salutat, de asemenea, investiţiile externe în sectorul energetic al Serbiei, inclusiv proiecte anunţate recent în infrastructura energetică.

Anunțul vine în contextul în care președintele american Donald Trump a efectuat o vizită de stat de trei zile în China, între 13 și 15 mai, prima a unui lider american în aproape nouă ani. În timp ce se afla încă în capitala Chinei, cel de-al 47-lea președinte american a anunțat că l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă pe 24 septembrie.

Ulterior, la patru zile după plecarea liderului american, și Vladimir Putin a sosit la Beijing.

Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au semnat miercuri o serie de acorduri bilaterale la Beijing și au reafirmat aprofundarea relației dintre Rusia și China. Liderii celor două țări au declarat că parteneriatul strategic a atins un nivel fără precedent, au promis extinderea cooperării energetice și au subliniat că Moscova și Beijingul vor continua să urmeze o politică externă independentă.

Citește și:

„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”

Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI

Editor : A.M.G.