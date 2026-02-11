După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear

Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în ciuda recentei expirări a tratatului New START, cu condiţia ca Statele Unite să facă acelaşi lucru, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

Aceste restricţii „vor rămâne în vigoare, dar numai atât timp cât Statele Unite nu depăşesc limitele menţionate" în tratat, a afirmat şeful diplomaţiei ruse în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, informează AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Moscova „va acţiona responsabil şi atent, pe baza unei analize a politicii militare americane (...) şi a unei analize a situaţiei strategice generale", a adăugat el.

Rusia şi Statele Unite deţin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. De la expirarea New START la începutul lunii februarie, între cele două puteri nucleare nu mai există niciun tratat de dezarmare nucleară.

Kremlinul a anunţat însă, săptămâna trecută, că Moscova şi Washingtonul au convenit să menţină o abordare „responsabilă" şi să continue negocierile pe această temă.

New START, semnat în 2010 între Rusia şi Statele Unite, a limitat numărul de lansatoare nucleare strategice şi focoase nucleare desfăşurate. Acordul a expirat la 5 februarie, deoarece preşedintele american Donald Trump nu a răspuns propunerii Moscovei de prelungire a acestuia.

Trump a pledat pentru un „tratat nou, îmbunătăţit şi modernizat" cu Rusia, argumentând că New START a fost „prost negociat" la vremea respectivă de administraţia preşedintelui democrat Barack Obama.

Statele Unite au căutat, de asemenea, de mult timp să includă China în orice discuţii viitoare, lucru pe care Beijingul l-a exclus, argumentând că arsenalul său nuclear, deşi aflat în curs de dezvoltare, este net inferior celor ale Rusiei şi SUA.

Editor : C.S.